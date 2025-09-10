Isaac del Toro gana el Giro della Toscana 2025 y hace historia para el ciclismo mexicano

En un año que ya se perfila como inolvidable para el ciclismo mexicano, Isaac del Toro reafirma su estatus como una de las grandes promesas del pelotón mundial. El joven de 21 años, integrante del potente UAE Team Emirates-XRG, se coronó campeón del Giro della Toscana 2025, una clásica italiana de renombre que este miércoles puso a prueba la resistencia de los mejores escaladores del continente. Tras 189 kilómetros de un recorrido exigente, marcado por el doble ascenso al Monte Serra un coloso de 8 km al 7,2% de media, del Toro impuso su ley en solitario, demostrando un poderío que parece no tener fin.

La carrera, con salida y llegada en Pontedera, en la provincia de Pisa, fue un verdadero espectáculo de batallas tácticas. Del Toro, favorito indiscutible tras su reciente triunfo en el GP Industria & Artigianato, su victoria número 10 de la temporada, no defraudó. Atacó en la cima final del Monte Serra, a unos 17 km de meta, y nadie pudo seguir su rueda. Su escapada solitaria no solo le aseguró el triunfo, sino que elevó su cuenta personal a 11 victorias en 2025, consolidando una racha que incluye etapas en el Giro d’Italia y clásicas como Milano-Torino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gran Premio de Mónaco seguirá siendo parte de la Fórmula 1

Este éxito no es aislado. Del Toro, originario de Ensenada y heredero natural de leyendas mexicanas como Luis Herrera, ha transformado su debut profesional en una temporada estelar. En el Giro d’Italia 2025, lució la maglia rosa durante varias etapas, finalizó segundo en la general, el podio más joven en 85 años y se llevó la clasificación de jóvenes, además de una etapa montañosa inolvidable.

¡OTRA VICTORIA PARA EL JOVEN GIGANTE DEL CICLISMO! 🇲🇽🚴‍♂️



Isaac del Toro vuelve a brillar en Europa. El mexicano del UAE Team Emirates se coronó en el Giro della Toscana 2025, imponiendo su poderío en solitario tras 189 km de batalla. 🌟



No es un triunfo cualquiera: rompe la… pic.twitter.com/JxRxnsTNHb — Claro Sports (@ClaroSports) September 10, 2025

Su ascenso meteórico, impulsado por el UAE Team Emirates, que con esta victoria alcanza su triunfo número 82 del año, lo posiciona como un contendiente serio para el futuro, con miras en Grandes Vueltas y monumentos. El Giro della Toscana, en su edición 97 dedicada al Memorial Alfredo Martini, sirvió de escenario perfecto para que del Toro recordara al mundo su talento. En un deporte donde la juventud a menudo se mide en promesas, él ya entrega realidades. México celebra, y Europa tiembla ante el regreso de este imparable guerrero de las dos ruedas.