Anthony Martial, el nuevo refuerzo estelar de Rayados para el Apertura 2025

En un movimiento que ha sacudido el mercado de fichajes de la Liga MX, Rayados de Monterrey ha concretado la contratación del delantero francés Anthony Martial, quien llega procedente del AEK Atenas de Grecia. Este fichaje, confirmado por diversas fuentes, representa un golpe de autoridad para el club regiomontano, que refuerza su ofensiva con un jugador de talla internacional justo antes del cierre del periodo de registros para el Torneo Apertura 2025.

Martial, de 29 años, es un atacante con una trayectoria destacada en el fútbol europeo. Formado en las inferiores del Olympique de Lyon, brilló en el AS Mónaco antes de dar el salto al Manchester United, donde jugó más de 300 partidos y anotó 90 goles durante nueve temporadas. Su paso por el Sevilla en LaLiga y, más recientemente, por el AEK Atenas, donde marcó 9 goles y dio 2 asistencias en 24 partidos en la temporada 2024-25, confirman su calidad como delantero versátil, capaz de jugar como centrodelantero o extremo. A pesar de haber enfrentado lesiones en el pasado, su talento y experiencia lo convierten en una apuesta de alto calibre para el fútbol mexicano.

El acuerdo entre el AEK Atenas y Rayados por hacerse de los servicios de Anthony Martial se cerró por una cifra cercana a los 4.5 millones de dólares, con un contrato que incluye un salario competitivo. La directiva albiazul viajó a Grecia para finiquitar los detalles y realizar los exámenes médicos, paso previo a la firma oficial del contrato.

Este fichaje no solo fortalece la plantilla de Rayados, bajo la dirección de Domènec Torrent, sino que también consolida a Monterrey como uno de los equipos más ambiciosos de la Liga MX. Martial se une a una lista de estrellas internacionales como Sergio Ramos, James Rodríguez, Ángel Correa, Keylor Navas y Allan Saint-Maximin, elevando el nivel competitivo del torneo mexicano y reforzando la apuesta de Rayados por conquistar la Liga MX.

🚨Rayados acordó la compra de Anthony Martial y dejó a Pumas fuera de competencia.

*️⃣El Monterrey arregló con el AEK el traspaso y le paga un importante contrato al delantero francés, con pasado en Manchester United. pic.twitter.com/43sBBj42BZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

La llegada de Anthony Martial es una declaración de intenciones: Rayados busca dominar el fútbol mexicano con un proyecto sólido, respaldado por nombres de peso. Los aficionados albiazules ya sueñan con ver al francés liderando el ataque junto a figuras como Germán Berterame. Sin duda, este movimiento coloca a Monterrey en el centro de la escena futbolística, listo para escribir un nuevo capítulo en su historia en este Apertura 2025.