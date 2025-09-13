¿Salvador Cabañas no está mentalmente sano?; sus propios hijos lo denunciaron para quedarse con sus bienes

Este fin de semana se ha revelado que sus hijos presentaron una demanda por, según ellos, estar mentalmente insano, alegando que El Mariscal padece un trastorno mental que lo inhabilita para administrar sus bienes.

La acción legal busca que ellos tomen control de sus activos, un movimiento que ha generado controversia y especulaciones sobre motivaciones económicas, teniendo en cuenta el antecedente de la exesposa de Chava, que, según propios relatos de él, lo abandonó y se llevó gran parte de su fortuna de cuando estaba activo, antes del balazo en la cabeza en la CDMX en 2010z.

Pero, apenas un día después, y de acuerdo a información entregada por el periodista, Nelson René, una evaluación psiquiátrica forense realizada por una médica especialista concluyó que no hay “suficientes datos para configurar un diagnóstico de trastorno mental”.

El informe, presentado ante la justicia paraguaya, descarta cualquier inhabilidad mental, afirmando que Cabañas está “cuerdo” y capaz de manejar su vida, incluso viajando y trabajando. Esta resolución no solo exonera al exfutbolista, sino que pone el foco en las tensiones familiares, posiblemente agravadas por las secuelas económicas del atentado y su divorcio.

Salvador Cabañas se dedica a dar conferencias en escuelas y empresas sobre cómo superar momentos complicados de la vida como los que a él le han tocado, además de los ya conocidos partidos de leyendas, tanto en México, como en otros países de Latinoamérica.

¿QUÉ PASÓ CON SALVADOR CABAÑAS DESPUÉS DEL ATENTADO EN 2010?

El 25 de enero de 2010, la vida de Salvador Cabañas dio un giro irreversible. En la madrugada, en el baño del Bar Bar en la CDMX, recibió un disparo en la cabeza durante una confrontación con Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, un narcotraficante ligado a grandes capos en México.

El proyectil, de calibre .25, quedó alojado en su cráneo de por vida, no puede ser removido y aunque sobrevivió milagrosamente tras una cirugía de emergencia, las consecuencias fueron devastadoras.

En ese momento, Cabañas estaba en la cima de su carrera: era el goleador estrella del América y uno de los mejores jugadores de todo el continente. Se preparaba además para liderar a Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde muchos creen que podría haber llevado a la Albirroja a semis o más allá.

El atentado no solo le robó esa oportunidad, sino que dejó secuelas permanentes, como problemas de visión en el ojo izquierdo y dificultades cognitivas que han afectado su vida diaria.

Años después, en 2020, Cabañas reveló que su exesposa le había robado gran parte de su fortuna mientras él luchaba por recuperarse, añadiendo una capa de traición personal a la tragedia.

Desde su retiro forzoso y tras breves intentos de regreso en ligas menores como el 12 de Octubre de Paraguay y el Tanabi de Brasil, Cabañas ha buscado reinventarse lejos de los reflectores. Ha incursionado en el mundo de la formación deportiva, fundando escuelas de fútbol donde comparte su experiencia con jóvenes talentos. Participa ocasionalmente en partidos de leyendas, manteniendo viva su conexión con el deporte que lo hizo famoso. En 2023, anunció que daría conferencias motivacionales, enfocadas en su historia de superación, para inspirar a otros a enfrentar adversidades.

Aunque algunos medios lo han retratado trabajando en una panadería en Paraguay –una narrativa que él mismo desmintió–, su vida post-fútbol ha sido modesta y enfocada en la familia y la comunidad, lejos del glamour de sus días como goleador.