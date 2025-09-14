Chivas le quita el invicto al América tras llevarse el Clásico Nacional / Adrian Macias

Chivas desafió los pronósticos y se llevó la victoria por 2 a 1 en la cancha del América en el Clásico Nacional del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En la primera parte hubo pocas opciones de gol para ambos equipos, aunque la sensación de peligro fue para las Águilas.

Ya en la segunda parte la historia cambió y fue Guadalajara el que equipo que tomó la batuta, y al minuto 63, se abrió el marcador. Erick Gutiérrez puso un gran servicio por el sector de la izquierda, tras el cual Roberto ‘Piojo’ Alvarado abrió el marcador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así se verá el Estadio Azteca remodelado por dentro VIDEO; construirán nuevos palcos para prensa en una esquina

Pocos minutos después, para infortunio de Chivas, el mismo ‘Piojo’ salió lesionado. América intentó reaccionar, y cuando se volcaron al ataque, Armando ‘Hormiga’ González encontró el 2-0 para el Rebaño tras una gran jugada individual al minuto 88.

Instantes después, se armó la bronca en la cancha por un pleito entre Erick Gutiérrez y el ‘Chiquito’ Sánchez, pero todo se resolvió con un par de amonestaciones. Se añadieron 13 minutos, y al 96, Alejandro Zendejas descontó para el América con gol de tiro libre, pero a las Águilas no les alcanzó para empatar.

🚨¡GOOOOOOL DE CHIVAS!



Centro al corazón del área, y ahí define Roberto el ‘Piojo’ Alvarado…



¡Ya lo gana Guadalajara vs América!🔥😳

pic.twitter.com/BAiEeC3k9J — W Deportes (@deportesWRADIO) September 14, 2025

Con la victoria, Chivas llegó a 7 puntos, aunque sigue lejos de puestos de Play-In. América, por su parte, perdió el invicto en el torneo.