Selección Mexicana se mide a Paraguay en partido amistoso previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana tendrá un nuevo examen rumbo al Mundial 2026 y será ante Paraguay. El duelo amistoso se jugará el martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas, un recinto con aforo para 65 mil espectadores.

En primera instancia, el compromiso estaba programado para disputarse en Monterrey, dentro del Estadio BBVA, una de las futuras sedes mundialistas. Sin embargo, ajustes vinculados a acuerdos comerciales llevaron a cambiar el escenario hacia territorio estadounidense.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así se verá el Estadio Azteca remodelado por dentro VIDEO; construirán nuevos palcos para prensa en una esquina

La fecha se enmarca dentro de la ventana FIFA, lo que garantiza que tanto México como Paraguay podrán contar con su plantel completo de figuras internacionales, pensando ya en ajustar detalles a menos de un año de la Copa del Mundo.

SIGUE SU CAMINO ⚽️⚽️⚽️



México se enfrentará a Paraguay en partido amistoso como parte del MexTour. Ambas selecciones mundialistas de se enfrentarán en San Antonio el 18 noviembre, en lo que será la última participación del combinado azteca en Texas antes de la Copa Mundial de la… pic.twitter.com/CGTWxJcjK3 — W Deportes (@deportesWRADIO) September 17, 2025

Será la sexta visita del Tri al Alamodome, un lugar con recuerdos amargos: la más reciente, en 2019, terminó con derrota 4-0 frente a Argentina. Ahora, el equipo dirigido por Javier Aguirre regresará con la mira puesta en mostrar solidez tras el choque previo del 15 de noviembre contra Uruguay en Torreón.