CMLL Aniversario 92 Aniversario, VER EN VIVO, transmisión gratis, Cartelera, horario y canal 19 septiembre

Bajo las luces de la mítica Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre alzará este viernes 19 de septiembre de 2025 el telón de su 92 Aniversario. No es solo una función, es un ritual, un choque de titanes que recuerda por qué la lucha libre mexicana no es mero espectáculo, sino una epopeya viva, forjada en el sudor de leyendas como Salvador Lutteroth y nutrida por generaciones de rudos y técnicos que han hecho temblar el mundo.

Con boletos agotados desde hace semanas, incluso sin saber la cartelera, esta noche promete ser el clímax de un año cargado de rivalidades y sorpresas, con la presencia estelar de un invitado internacional que cruza océanos para desafiar al ídolo de la casa.

La catedral de la Colonia Doctores, ese coloso de acero y pasión, vibrará a partir de las 20:30 horas, con transmisión exclusiva para miembros “Fan Leyenda” en el canal de YouTube del CMLL. Para los miles que no caben en sus gradas, el universo digital será el puente a la gloria

El 92 Aniversario no escatima en drama: es una sinfonía de apuestas, títulos y cruces imposibles que fusionan el orgullo técnico del CMLL con la rudeza global.

Desde el debut antológico de MJF, el provocador de AEW que ya ha encendido redes con su segmento backstage junto a Místico, hasta un triangular de parejas que pondrá en jaque seis símbolos sagrados (tres máscaras y tres cabelleras), la cartelera es un banquete para los sentidos.

Además, los rumores en el mudo de la Lucha Libre dan pie a posibles regresos sorpresa, como el de Andrade (el ex La Sombra), que hace unos días fue despedido de WWE en medio de polémicas.

CMLL 92 ANIVERSARIO CARTELERA COMPLETA

Aquí va la cartelera completa, hilada con precisión quirúrgica para escalar la intensidad hasta el éxtasis final:

Bout Combate Detalles 1 Copa Independencia 2025 El Galeón Fantasma, Barboza & El Difunto vs. Templario & Titán (¿equipo de 3?) Un torbellino de juventud y experiencia por la codiciada copa, donde la rudeza de Templario choca contra la astucia de los independientes. ¿Quién levantará el trofeo en nombre de la patria? 2 Campeonato Mundial de Parejas CMLL (Masculino) Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) © vs. Los Villanos (Villano III Jr. & Hijo del Villano III) Los Chávez defienden su cetro ante la dinastía Villano, en una guerra familiar que evoca odios ancestrales. ¿Extenderán su reinado o caerá el legado? 3 Campeonato Mundial de Parejas Femenil CMLL Las Chicas Indomables (Lluvia & La Jarochita) © vs. TBA (por anunciar) Las campeonas indomables ponen en juego sus títulos ante rivales aún por revelar, prometiendo un derroche de técnica y fuego en la división femenil que ha revolucionado el ring. 4 Estelar Semifinal: Triangular de Parejas Increíbles con Final Suicida (Último Guerrero & Averno) vs. (Dragón Rojo Jr. & Bárbaro Cavernario) vs. (Esfinge & Valiente) (Ganadores van a la Lucha de Apuestas: Máscara vs. Máscara vs. Cabellera) El alma del aniversario: un caos de alianzas rotas y venganzas de dos décadas. Último Guerrero y Averno cargan rencores épicos; Dragón Rojo y Cavernario, pura barbarie; Esfinge y Valiente, la esperanza técnica. Dos saldrán airosos; uno pagará con su esencia. 5 Lucha de Apuestas: Cabellera vs. Cabellera Rey Bucanero vs. El Felino El cierre de la sangre: dos veteranos que han marcado eras con su fiereza. Bucanero, el bucanero eterno; Felino, el rey de la traición. Una maquinita esperará al perdedor, sellando un legado con tijeras. 6 Evento Especial: Máscara vs. Máscara Místico vs. MJF El plato fuerte global: el mesías de la lucha libre mexicana contra el Salt of the Earth de AEW. Místico, con su mística intocable, contra el arrogante MJF, quien ya ha prometido humillar al CMLL. ¿Triunfará el ídolo local o el invasor gringo escribirá historia?

ANIVERSARIO 92 DEL CMLL: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO

FECHA: Viernes 19 septiembre 2025

SEDE: Arena México de la CDMX

HORA: 20:30 HRS

CANAL: PPV YOUTUBE CMLL

REGRESA ANDRADE AL CMLL TRAS SU DESPIDO DE WWE

Una de las grandes incógnitas y sorpresas esperadas en la noche del Aniversario 92 del CMLL, en la aparición de Andrade, quien en la Arena México hizo historia bajo el nombre de La Sombra.

Se fue hace más de 10 años a triunfar en Estados Unidos, pero dejó un legado inolvidable de luchas con su equipo junto a Místico y Volador Jr. Además de grandes rivalidad como con La Máscara, Averno y otros nombres.

Hace unos días se dio a conocer que el nacido en Durango fue despedido de WWE, en una noticia que tomó al mundo de la Lucha Libre por sorpresa, debido a que volvió a a la empresa hace apenas año y medio, estaba considerado uno de los más grandes talentos del planeta y según fuentes, hace unas semanas estaba planeado que se consagrara campeón en parejas junto a Fénix.

Sin embargo, desde Summerslam no apareció en Televisión y ahora se habla de violación a un apolítica de privacidad, el motivo real de su adiós de WWE.

Al ser AAA, empresa ligada a TKO, queda descartado que aparezca ahí, en AEW tampoco se fue de la mejor forma y todos los caminos llevan a que, su regreso a casa, el CMLL, se de este mismo viernes.