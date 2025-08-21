WWE alista programa semanal de Lucha Libre AAA y busca televisora en México: ¿Cuándo comienza? ¿Qué días se transmitirá?

Desde abril que se anunció la compra de Lucha Libre AAA, por parte de WWE y su empresa matriz, TKO, una de las grandes interrogantes ha sido: ¿Qué pasará con los shows y las funciones de televisión de la compañía mexicana?.

Hoy, luego del éxito de Triplemania 33, que fue la más vista y la que más derrama económica ha dejado en toda la historia, en la WWE ya trabajan en marchas forzadas para aprovechar el ‘boom’ de AAA y esperan cerrar pronto su propio show semanal, tal y como lo hacen con RAW los lunes y SmackDown los viernes.

De acuerdo a información obtenida por W Deportes, en TKO están esperando a que se terminen las fechas de funciones locales que AAA ya tenía firmadas en varias partes de la República para poder comenzar con un calendario propio y cerrar una agenda de eventos que puedan ser transmitidos en televisión.

Se sabe que, su bastión principal seguirá siendo el Gimnasio Juan de la Barrera, en la CDMX, pero hay otros recintos en provincia que también están tachados para albergar shows de AAA., que lo más seguro es que sean los días jueves, el único espacio libre que WWE tiene en toda su programación.

La fecha estimada es a mediados de septiembre o principios de octubre, ya que, por lo que resta de agosto, no se tiene nada programado de WWE con AAA.

El anuncio oficial podría darse en la segunda edición de Worlds Collide, que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Las Vegas Nevada.

¿DÓNDE SE TRANSMITIRÁN LOS SHOW DE AAA CON WWE?

Si bien, WWE tiene un acuerdo multimillonario con Netflix para la mayoría de su biblioteca y eventos en vivo, para el caso puntual de AAA, la empresa de TKO quiere que haya un acuerdo de transmisión con alguna televisora en México.

Con TV Azteca, el contrato está aún vigente, aunque en sus últimos días y lo cierto es que la televisora del Ajusco tiene a la Lucha Libre casi en el olvido. Tan solo, el fin de semana, Triplemania, el evento que le dio la vuelta al mundo, la transmitieron diferida y pasada la media noche.

Es por eso que, del otro lado, en Televisa, ya levantaron la mano para obtener de vuelta los derechos de AAA, hoy bajo el cobijo de WWE y a través de TUDN poder albergar los show semanales televisados de Lucha Libre.

¿CUÁNTO PAGÓ LA WWE POR LUCHA LIBRE AAA?

Si bien, ninguna de las partes involucradas informó de manera oficial la cantidad de la operación, fuentes en Estados Unidos indican que la WWE pagó aproximadamente 50 millones de dólares por la adquisición de la empresa mexicana de lucha libre AAA.

La compra se anunció oficialmente el 19 de abril de 2025, durante el evento de WrestleMania 41 en Las Vegas, y fue realizada por TKO Group Holdings, la empresa matriz de WWE, en colaboración con la compañía mexicana Fillip, de logística y organización de eventos deportivos.