Monterrey vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego, Jornada 9 del Apertura 2025 Liga MX

En el estadio BBVA, este fin de semana se libra una batalla que podría definir el rumbo del Apertura 2025. Monterrey, el líder de la tabla con una maquinaria ofensiva impulsada por Sergio Canales y Germán Berterame, recibe a un América herido pero siempre peligroso, que llega con el orgullo magullado tras la inesperada derrota en el Clásico Nacional ante Chivas.

Es la Jornada 9, la mitad exacta de la fase regular, y este duelo no es solo por tres puntos: es por la supremacía moral, por reafirmar quién manda en la Liga MX. Los Rayados de Domenec Torrent llegan en su mejor versión. Líderes indiscutibles, han hilvanado una racha que los tiene en la cima, con una defensa sólida y un mediocampo que dicta el tempo como pocos. La gran noticia es el regreso de Sergio Ramos, suspendido en la fecha anterior.

Del otro lado, las Águilas de André Jardine aterrizan con la urgencia de redimirse. La caída ante Guadalajara, en un Clásico que prometía ser rutina pero terminó en caos y bronca, dejó al descubierto fisuras en un plantel que aspira de nuevo al campeonato.

La buena nueva es el retorno de Sebastián Cáceres, el uruguayo que ha sido pilar en seis partidos como titular y que se recupera a tiempo para este choque de alta tensión. Sin embargo, las sombras acechan: Álvaro Fidalgo, el cerebro creativo del equipo, es duda por molestias musculares surgidas en el duelo contra el Rebaño.

América, tercero del torneo y subcampeón vigente, sabe que un tropiezo aquí los alejaría de la cima, justo cuando Cruz Azul, el único invicto restante, acecha desde atrás.

Históricamente, estos encuentros son sinónimo de intensidad: goles en los últimos minutos, tarjetas que vuelan y un ambiente que hierve. Monterrey querrá extender su dominio local y consolidar su candidatura al título que se le resiste desde hace seis años; América, en cambio, buscará esa victoria que sane las heridas y mantenga vivo el sueño de la 17.

RAYADOS VS AMÉRICA: EN VIVO HORARIO, CANAL Y DÓNDE VER