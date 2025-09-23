América vs Atlético San Luis: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 10 del Apertura 2025 Liga MX / Miguel Ponton

En el corazón de San Luis Potosí, donde el Estadio Alfonso Lastras se transforma en un caldero de pasión y resistencia, se avecina un duelo que podría definir aspiraciones en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto rojiblanco, con el ímpetu de un equipo que rasca la zona de Play-In, recibe a un Club América que llega con la urgencia de un tricampeón herido, pero con el hambre intacto de reafirmar su dominio. Este miércoles los potosinos y las Águilas chocarán en un partido que promete chispas, goles y, quién sabe, un giro inesperado en la tabla general.

Los dirigidos por Guillermo Abascal llegan con el viento a favor tras una goleada histórica en la Jornada 9: un contundente 4-1 sobre Santos Laguna en la Comarca Lagunera, donde brillaron Juan Manuel Sanabria, Benjamín Galdames y el brasileñ João Pedro con un doblete que dejó claro su olfato goleador. Con 10 puntos en el puesto 11 de la tabla, San Luis ha mostrado garra en casa, donde el Alfonso Lastras se convierte en un fortín casi impenetrable. Sus 7 goles anotados en 9 jornadas, reflejan un equipo equilibrado.

Para André Jardine y sus Águilas, este no es solo un partido: es una obligación. Tras una derrota ante Chivas en la Jornada 8 y un empate agónico 1-1 frente a Monterrey en la 9, donde Rodrigo Aguirre cumplió la “ley del ex” con un golazo, el América suma 18 puntos y se ubica a cinco unidades de Cruz Azul en la cima. No ganar en San Luis Potosí sería un tropiezo imperdonable en una tabla apretada, donde cada punto cuenta para soñar con el superliderato y una Liguilla directa.

El ataque azulcrema es una sinfonía letal: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, el francés Allan Saint-Maximin y el uruguayo Aguirre forman un cuarteto de ensueño que Jardine ha pulido para desarmar defensas. América domina el balón y genera oportunidades; sin embargo, las lesiones acechan como la reciente de Dagoberto Espinoza.

Este choque es una prueba de carácter: San Luis busca escalar hacia la relevancia, mientras América defiende su estatus de favorito.

ATLÉTICO SAN LUIS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 24 de septiembre

HORA: 21:00 hrs

ESTADIO: Alfonso Lastras

CANAL: ESPN, Disney+