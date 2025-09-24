América vence al Atlético San Luis con gol de Zendejas en el Apertura 2025

En el Estadio Alfonso Lastras, donde el viento de la Sierra de San Luis parece siempre conspirar contra los visitantes, el América de André Jardine regresó como un exnovio incómodo y se llevó lo que vino a buscar: los tres puntos. El marcador final, un simple 0-1 a favor de las Águilas, no refleja la batalla campal que se libró bajo las luces de la Jornada 10 del Apertura 2025, pero sí la esencia de un equipo capitalino que sabe sufrir y morder en el último suspiro.

El Atlético San Luis vs América fue un duelo de contrastes, los potosinos con la garra de un equipo que huele la salvación pero no termina de concretarla, contra unas Águilas que, fiel a su tradición, transforman la presión en oro puro. El partido arrancó con la escuadra local mordiendo de entrada, impulsada por el vendaval de Joao Pedro, el brasileño que ha convertido el Alfonso Lastras en su fortaleza personal, lideró una ofensiva que asfixió a la zaga azulcrema en los primeros minutos del duelo.

Del otro lado, el América de André Jardine, quien curiosamente cumplió 100 partidos como técnico en la Liga MXjusto en este regreso a su antigua casa, optó por la paciencia táctica. Las Águilas controlaron el mediocampo tratando de llegar a la puerta rival, pero el gol tardó en llegar.

Fue hasta el minuto 87, que Alejandro Zendejas aprovechó una jugada individual para poder marcar el único gol de la noche y poner el 0-1 al filo del encuentro. Esta anotación fue un respiro para los de Coapa ante los altibajos que han tenido en la presente campaña. Con este resultado, los potosinos se estancan en la posición 12 con 10 unidades, mientras que las Águilas saltan a 21 puntos y recuperan el cuarto lugar, desplazando a Tigres en la tabla.