Mundial 2026: SEP suspendería clases en México para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo en México se acerca cada día más y la fiesta, el fervor y la pasión se empiezan a sentir a tal grado que, desde ya, se van planeando los días en los que los partidos ya se jueguen y lo que el país vivirá en su tercer mundial.

Y dentro de esos planes, hay algunos que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene en mente y que podrían anunciarse como una realidad muy pronto.

Y es que, de acuerdo a Gabriela Cuevas, la representante del gobierno mexicano con la FIFA en la organización de la Copa, hay pláticas para que, en días de Mundial, se suspendan las clases.

¿NO HABRÁ CLASES EN MÉXICO DURANTE LA COPA DEL MUNDO?

En charla con Nmas, Cuevas aseguró que la orden de la Presidenta es que, el Mundial se viva al máximo en todas las áreas, y eso incluye los estudiantes, que cada 4 años sufren con sus horarios para poder disfrutar de los juegos.

Esta vez, la idea es que, los alumnos tengan facilidad para poder ver los máximos partidos posibles durante la fiesta del fútbol:

“Se está trabajando con la SEP para ver si hay días de asueto escolar en las tres ciudades sedes y hay más proyectos de movilidad, para que ayuden a mejorar la experiencia en días de partidos en México”.

Esto se suma a la posibilidad que se ha manejado (sin ser todavía oficial), que el día del juego inaugural en el Estadio azteca, no habrá clases y será considerado como día festivo en el calendario del 2026, para que nadie trabaje y todos estén atentos al arranque del Mundial.

Para la Copa del Mundo habrá 13 partidos en suelo mexicano, 5 en el Estadio Azteca, 4 en Jalisco y 4 más en Monterrey.

CALENDARIO DE JUEGOS EN MÉXICO DEL MUNDIAL 2026

Ciudad de México

Jueves 11 de junio (Juego Inaugural Selección Mexicana) Miércoles 17 de junio (Grupos) Miércoles 24 de junio (Grupos Selección Mexicana)) Martes 30 de junio (16vaos de final) Domingo 5 de julio (8vos de final)

Monterrey

Domingo 14 de junio (Fase de grupos) Sábado 20 de junio (Grupos) Miércoles 24 de junio (Grupos) Lunes 29 de junio (16vos de final)

Guadalajara

Jueves 11 de junio (Grupos) Jueves 18 de junio (Grupos Selección Mexicana) Martes 23 de junio (Grupos) Viernes 26 de junio (Grupos)

Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

NO HABRÁ ESTACIONAMIENTOS EN ESTADIOS DEL MUNDIAL

Otro de los temas que tocó Gabriela Cuevas y que en W Deportes ya habíamos adelantado hace algunos meses la movilidad, logística y accesos a los estadios en los partidos en México, destacado el tema de los estacionamientos, que no estarán disponibles como normalmente pasa en partidos de la Liga MX.

Parte de la experiencia y tradición de las Copas del Mundo es el traslado a los inmuebles en transporte público, por eso se está trabajando en la mejoras de vías, trenes, remodelación de avenidas y explanadas de las tres sedes.

“Las tres ciudades sedes y el gobierno federal están haciendo su chamba. En el tema del Aeropuerto hay una inversión de más de 8 mil millones. Las lluvias de este año son atípicas. Sabemos que México va a estar bajo los ojos del planeta”.

SOLO ESTARÁ DISPONIBLE EL 15% DE CAPACIDAD DE LOS ESTACIONAMIENTOS