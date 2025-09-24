Cruz Azul pierde el paso perfecto y rescata un empate ante Querétaro / Juan Luis Diaz

Cruz Azul y Querétaro igualaron a dos goles en la Jornada 10 del Apertura 2025. Fue la Máquina la que se puso al frente en el marcador al minuto 14, con un golazo de José Paradela.

Sin embargo, pronto en el encuentro, Santiago Homenchenchenko marcó el empate en favor de los Gallos Blancos de Querétaro a pase de Michael Carcelén.

Antes de terminar la primera parte al 35, de nuevo el mismo Santiago Homenchenchenko marcó un golazo desde fuera del área, aprovechando que Kevin Mier estaba adelantado.

Para la segunda parte, ambos hicieron cambios y también hubo algunas otras incidencias como las expulsiones de Johan Julio para Querétaro al minuto 62 y para Luka Romero de Cruz Azul al minuto 75.

Cuando parecía que Querétaro se encaminaba a los 90 con el triunfo, Gabriel “El Toro” Fernández puso el empate en favor de la Máquina. Es así como los Gallos ampliaron su racha positiva y ya hilan un triunfo y un empate, mientras que la Máquina Cementera vio cortada su racha de siete victorias consecutivas.