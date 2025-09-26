Chivas vs Puebla: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 11 del Apertura 2025 Liga MX

El Estadio Cuauhtémoc será testigo del duelo de este viernes cuando Puebla recibía a un Chivas que huele sangre y victoria, en un duelo que abre la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025. No es solo un partido por tres puntos vitales: es el grito de auxilio de los camoteros ante su peor arranque en años, y la plataforma perfecta para que el Guadalajara, entonado por su reciente triunfo, dé un zarpazo hacia los puestos de Play-In.

En una tabla que se aprieta con seis equipos directos a cuartos y otros cuatro en la repesca, este choque podría ser el punto de inflexión o el epitafio de una temporada ya marcada por el drama. Puebla, dirigido por el experimentado Hernán Cristante, pasa por una crisis que lo llevó a caer hasta el fondo de la tabla con apenas cinco puntos en 10 jornadas, una sola victoria y una diferencia de goles de -15 que grita vulnerabilidad defensiva.

Hernán Cristante ha intentado inyectar garra a un plantel diezmado por lesiones y errores propios, pero el fantasma de la multa millonaria por coeficiente acecha. El conjunto de La Franja necesita un milagro para no hundirse más. En el otro extremo, las Chivas de Guadalajara llegan con el viento a favor bajo la batuta de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado se reencontró con la victoria al imponerse 3-1 a Necaxa en la Jornada 10, con goles de Armando González, Santiago Sandoval y uno más de Samir Inda.

Para Chivas, este es el momento de capitalizar la debilidad ajena y escalar al top 10, soñando con meterse a la zona de Play-In. El historial entre ambos añade sal al duelo: en 32 enfrentamientos desde la era de torneos cortos, Chivas lidera con 11 triunfos por 10 de Puebla y 11 empates, pero La Franja ha sido un hueso duro en el Cuauhtémoc, donde los rojiblancos no ganan desde hace años.

PUEBLA VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER