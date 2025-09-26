Cruz Azul vs Xolos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 11 del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

En el corazón de la frontera norte, donde el sol abrasador se funde con la pasión futbolera, el Estadio Caliente se prepara para una noche que trasciende el mero espectáculo deportivo. Este domingo, los Xolos de Tijuana recibirán a un Cruz Azul que llega como líder invicto del Torneo Apertura 2025, pero con la urgencia de redimirse tras un empate que rompió su racha de siete victorias consecutivas. No es solo un duelo por puntos en la tabla: es la despedida de un ídolo, el portero Jesús Corona, un choque de estilos y un pulso por consolidar posiciones en la recta final de la fase regular.

La Máquina, bajo la batuta del argentino Nicolás Larcamón, ha sido la revelación del torneo. Con un fútbol vertiginoso y una defensa que hasta hace poco parecía impenetrable, el cuadro cementero acumula 24 puntos en 10 jornadas, encabezando la tabla general con autoridad. Su empate 2-2 ante Querétaro en la Jornada 10, un resultado que sabe a revés tras remontadas sufridas no empaña su invicto, pero sí enciende las alarmas.

La presión por no ceder el liderato es palpable, especialmente con Toluca y Monterrey acechando a solo dos puntos. Los celestes viajan a Tijuana con la moral alta tras su título en la Concachampions 2025, pero sabiendo que cualquier tropiezo podría abrir la puerta a sus perseguidores. Jugadores como Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda serán clave en el ataque, mientras que la solidez de Kevin Mier en la portería será vital para contrarrestar el vendaval fronterizo.

Del otro lado, los Xolos de Tijuana, dirigidos por el carismático uruguayo Sebastián “Loco” Abreu, ocupan la sexta posición con 16 puntos y un récord impecable como locales: invictos en el Caliente esta temporada, donde han transformado su estadio en una fortaleza. Abreu, exdelantero de Cruz Azul en los albores de los 2000, conoce bien el ADN de La Máquina y ha inyectado a su equipo una garra que recuerda sus días de gloria como jugador.

HOMENAJE Y DESPEDIDA 🥹🥹🥹



Jesús Corona colgará los guantes tras una carrera llena de títulos, atajadas memorables y 14 años defendiendo el arco celeste.



¿Cuándo y dónde dirá adiós a las canchas? 👀https://t.co/csw5QZWMaF — W Deportes (@deportesWRADIO) September 26, 2025

Tijuana viene de sufrir un descalabro a manos de Santos Laguna; sin embargo, el verdadero protagonista no está en el once inicial, sino bajo los tres palos: José de Jesús “Chuy” Corona, el portero histórico de Cruz Azul, vivirá su último partido profesional defendiendo la jaula xolera. En cuatro temporadas con Tijuana, Chuy Corona disputó 18 juegos, y este cierre de carrera ante el club de sus amores promete ser un torrente de emociones.

XOLOS VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER