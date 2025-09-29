Super Bowl LX: Bad Bunny protagonizará el ‘Halftime Show’ en el gran evento de la NFL

El Super Bowl LX es el evento más importante para la NFL, es por eso que siempre tienen un ‘halftime show’ o show de medio tiempo con el o la artista del momento. Sin duda alguna esta vez hubo distintos rumores de que estaría Taylor Swift o Adele, pero nadie esperaba la gran noticia que tenían preparada.

Así que ayer 28 de septiembre, se confirmó la noticia de que Bad Bunny sería el encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, te contamos todos los detalles.

Bad Bunny: de Puerto Rico al Super Bowl LX

La noticia se confirmó el pasado domingo 28 de septiembre luego de que existieran rumores de nombres como Adele, Miley Cirus o incluso Taylor Swift y Metallica, sin embargo, el encargado será nada más y nada menos que Bad Bunny.

Sí, así como lo lees ‘El Conejo Malo’ llegará al Super Bowl LX el próximo 8 de febrero de 2026. Fue en redes sociales donde se dio a conocer el anuncio y a pesar de que causó mucha controversia, definitivamente acaparó las miradas.

De acuerdo con diversos medios, el Super Bowl LX se llevará a cabo en el Levis Stadium en San Francisco, por lo que será la única fecha que el puertorriqueño dé en Estados Unidos luego de dejar al país vecino fuera de su tour mundial.

El cantante compartió la noticia en X (antes Twitter) de una manera única, muy al estilo Bad Bunny. Así que si eres fan del cantante, no olvides anotar esta fecha tan importante en tu calendario para no perderte uno de los mejores shows de medio tiempo en el Super Bowl LX.

Bad Bunny will be the 2026 Super Bowl Halftime Performer 🇵🇷



pic.twitter.com/CWN86c4DqX — Complex Music (@ComplexMusic) September 29, 2025

¿Por qué hubo opiniones divididas respecto al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

El cantante es famoso por llevar al reggaetón a un nivel distinto y definitivamente, es uno de los exponentes del género más famosos en el mundo. Gracias a esto, Benito ha utilizado su voz internacional para defender a las minorías y sobre todo, a Puerto Rico.

En sus canciones ha tratado temas como la gentrificación y ha expuesto las injusticias que padecen los inmigrantes latinos en países potencia.

Bad Bunny show de medio tiempo Super Bowl LX Ampliar

A muchos en redes sociales les parecía injusto que Bad Bunny fuera el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LX debido a que no tendría nada que ver con lo que protesta. Otros tantos mencionan que es lo correcto pues actuar en un show de tal nivel, ayudará al cantante a posicionarse con una postura política y artista sobre la situación que miles de inmigrantes viven en Estados Unidos.

Mientras esto sucede, seguramente ‘El Conejo Malo’ sabrá utilizar su voz y su show para hacer de ello un baile inolvidable.

