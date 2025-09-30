Barcelona vs PSG: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 2 de la Champions League

Continúan las acciones de la Champions League y este miércoles elEstadio Olímpico de Montjuic abre sus puertas para albergar uno de los duelos más atractivos de la Jornada 2, el Barcelona recibirá al Paris Saint-Germain. Las dos potencias más laureadas de la temporada pasada se miden en un choque que evoca finales soñadas y rencores pendientes.

Hansi Flick, con su maquinaria blaugrana afinada, busca el primer gran golpe sobre el trono de Luis Enrique, el exentrenador culé que ahora defiende el cetro con uñas y dientes del PSG, están listos para cumplir con este compromiso tras arrancar con el pie derecho al sumar su primera victoria en el certamen continental.

Barcelona vs PSG Champions League Ampliar

El Barcelona busca consolidarse en la Champions League, tras un 2-1 sufrido pero merecido ante el Newcastle en la Jornada 1, donde Marcus Rashford, recién llegado en préstamo del Manchester United, firmó un doblete en su debut europeo con la elástica azulgrana. En la LaLiga, los de Hansi Flick lideran con autoridad, promediando más de dos goles por partido gracias a la alquimia de Robert Lewandowski, Lamine Yamal –el subcampeón del Balón de Oro 2025 que regresa de lesión con hambre de venganza– y un mediocampo orquestado por Pedri y Frenkie de Jong, flanqueados por el empuje de Fermín López.

Por su parte, el PSG también se mantiene en la cima de la Ligue 1, liderando la competencia con 15 puntos; sin embargo, llegará a este compromiso con algunas ausencias como la de Ousmane Dembélé, el Balón de Oro 2025, que se pierde el duelo hasta octubre por una lesión en el isquiotibial; Marquinhos (muslo), João Neves, Désiré Doué y el propio Kvaratskhelia en duda dejan a Luis Enrique sin medio equipo titular. El Barcelona igual llegará a este compromiso con algunas bajas como las de Raphinha, Joan García, Gavi y Fermín López, quienes son piezas fundamentales para Hansi Flick.

BARCELONA VS PSG, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER