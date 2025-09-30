John Cena anuncia su retiro: fecha, evento y detalles de su última pelea en WWE

En un anuncio que resuena como el último rugido de un león en la arena, WWE ha confirmado la fecha en la que John Cena se retirará del ring. El 17 veces campeón mundial, el marine que nunca se rinde, encabezará Saturday Night’s Main Event, un revival nostálgico de la serie icónica de los 80, cerrando así su gira de retiro que ha sacudido el universo de la lucha libre desde su anuncio en julio de 2024.

No es solo el fin de una carrera; es el epílogo de una era donde el carisma y la resiliencia definieron el entretenimiento deportivo. Cena, el rostro de WWE por más de dos décadas, ha convertido su adiós en un espectáculo épico: desde su victoria histórica en WrestleMania 41 superando a Ric Flair hasta giros inesperados como su heel turn en Elimination Chamber y choques brutales con leyendas como Cody Rhodes, Randy Orton, CM Punk y Logan Paul.

John Cena anuncia su adiós definitivo a WWE / WWE Ampliar

Su próximo duelo, contra AJ Styles en Crown Jewel de Perth el 11 de octubre, será el penúltimo capítulo, pero Washington promete ser el clímax: un evento que incluirá un episodio en vivo del podcast Six Feet Under with The Undertaker el 12 de diciembre, una megatienda WWE con mercancía exclusiva de Cena y pases VIP para un ringside inolvidable.

Desde su debut en 2002 como un raper callejero hasta convertirse en el héroe patriótico que vendió millones de camisetas con “Hustle, Loyalty, Respect”, John Cena trascendió el cuadrilátero: actor en blockbusters como The Marine y Fast & Furious, filántropo con Make-A-Wish, donde ha concedido más deseos que cualquier celebridad y embajador global de la perseverancia.

¿Cuándo será el retiro de John Cena?

John Cena tendrá su último combate el sábado 13 de diciembre en Washington DC en el marco de la última edición del 2025 del evento Saturday Night’s Main Event John Cena’s Final Match, la cual será una edición especial. Por el momento no se ha confirmado la cartelera ni quién será su rival.