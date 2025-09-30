San Siro cierra su historia futbolística: AC Milan e Inter compran el icónico estadio

El legendario estadio San Siro, testigo de un siglo de historia futbolística, tiene los días contados. El Ayuntamiento de Milán aprobó la venta del recinto al AC Milan y al Inter por 197 millones de euros, decisión que marca el inicio de una nueva era para ambos clubes.

La demolición está programada para después de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, cuando la mítica Scala del Calcio cerrará sus puertas. En su lugar se levantará un moderno estadio en Milán con capacidad para 71 mil espectadores, cuya construcción comenzará en 2027 y se prevé inaugurar en 2031.

San Siro / Marco Luzzani Ampliar

El proyecto busca modernizar la infraestructura y dotar a Milán de un complejo multifuncional que combine deporte y entretenimiento, siguiendo la tendencia de los grandes estadios europeos. Sin embargo, la decisión no está exenta de polémica: se han levantado voces en contra que consideran la demolición de San Siro un atentado contra el patrimonio cultural y sentimental de la ciudad.

San Siro dejará de ser solo un estadio para convertirse en leyenda. Sus gradas, que vibraron con goles de Paolo Maldini, Javier Zanetti, Kaká o Ronaldo, se apagarán para siempre, pero el eco de su historia seguirá retumbando como el corazón eterno del fútbol en Milán.