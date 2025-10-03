Ángel Correa se enfrenta a un oso negro en Monterrey durante paseo familiar

Tras su reciente llegada al futbol mexicano para jugar con Tigres, Ángel Correa, el talentoso delantero argentino que ha conquistado el corazón de la afición regia con su velocidad y olfato goleador, vivió un momento que podría haber salido de un guion de película: un encuentro cara a cara con un oso negro en las calles de su colonia.

Ángel Correa tuvo un encuentro cara a cara con un oso negro en las calles de su colonia. Ampliar

Lo que comenzó como una tarde familiar pacífica se transformó en una anécdota viral, recordándonos que en Monterrey, la naturaleza no pide permiso para reclamar su espacio. El incidente ocurrió cerca del domicilio de Correa, en una zona residencial que bordea las faldas de la Sierra Madre Oriental. Según el video compartido por Sabrina Di Marzo, esposa del jugador, en sus historias de Instagram, el animal apareció de manera sorpresiva mientras la familia paseaba. El atacante, cargando a su pequeña hija en brazos, retrocedió con cautela, manteniendo la compostura ante la imponente figura del oso que avanzaba con paso tranquilo pero firme.

Afortunadamente, el oso no mostró agresividad y continuó su camino, dejando a la familia ilesa pero con el pulso acelerado. Cabe mencionar que este no es un caso aislado en la Sultana del Norte, ya que Monterrey ha visto un aumento alarmante en los avistamientos de osos negros, impulsado por la expansión urbana que fragmenta sus hábitats naturales y los obliga a descender en busca de alimento.

El oso no mostró agresividad y continuó su camino, dejando a la familia ilesa Ampliar

Otras personalidades del futbol que se han encontrado osos negros

En los últimos meses, estos mamíferos han sido captados en escuelas de la UANL, piscinas residenciales e incluso avenidas concurridas como la de San Pedro Garza García. Correa no es el primero en la élite del fútbol local en protagonizar tal escena: el exentrenador de Rayados, Martín Demichelis, y el jugador Maximiliano Meza han relatado episodios similares, convirtiendo a estos “visitantes peludos” en una peculiar tradición regiomontana.