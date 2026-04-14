Mazatlán FC remata boletos a 5 pesos para su duelo ante Querétaro en la Liga MX

El Mazatlán FC llamó la atención del fútbol mexicano tras anunciar que venderá todos los boletos a solo 5 pesos para su partido ante Querétaro, correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. La iniciativa fue difundida a través de redes sociales con el mensaje “Todo a 5 pesos”, generando gran expectativa entre los aficionados.

Mazatlán FC / Jam Media Ampliar

La medida se da en un contexto particular para el club sinaloense, que atraviesa un torneo complicado y ya se encuentra eliminado de la competencia. Actualmente, el equipo dirigido por Sergio Bueno es uno de los de peor rendimiento en la tabla, lo que ha llevado a la directiva a buscar alternativas para atraer público al estadio.

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Una despedida con lleno en el Estadio El Encanto

El encuentro ante Querétaro será uno de los últimos partidos del Mazatlán FC como local en el torneo, por lo que el club busca llenar el Estadio El Encanto, que tiene capacidad para poco más de 20 mil espectadores. La promoción apunta a convertir el juego en una especie de despedida ante su afición, generando un ambiente especial en las gradas.

Además, este partido forma parte de un momento de transición para la institución, ya que el equipo dejará de competir bajo el nombre de Mazatlán FC tras el Clausura 2026. La franquicia pasará a convertirse en Atlante y se mudará a la Ciudad de México, lo que refuerza el carácter simbólico de estos últimos encuentros en Sinaloa.

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Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada.



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La estrategia de vender boletos a este precio no solo busca mejorar la asistencia, sino también fortalecer el vínculo con la afición en un cierre de ciclo. De esta manera, el Mazatlán FC intenta despedirse con un estadio lleno y el respaldo de su gente, pese a los resultados adversos en la temporada.