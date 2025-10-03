Trionda: el balón oficial del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

La evolución del balón mundialista da un salto con el nuevo Trionda, presentado como el esférico oficial para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Este, fue revelado con un diseño innovador, con solo cuatro paneles y gráficos que combinan los colores de las tres naciones anfitrionas.

En su diseño se incorporan íconos representativos de cada país anfitrión, un árbol de maple para Canadá, un águila para México y estrellas para EE. UU., fusionados en una propuesta visual que simboliza la unión del torneo.

El esférico oficial para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Ampliar

Pero el Trionda no surge en el vacío, es la continuidad de una larga tradición de balones mundialistas que han reflejado la transformación del futbol con cada edición. Desde 1930, cuando comenzó la cita mundialista, se han empleado decenas de esferas diferentes que han pasado de cueros a estructuras ultramodernas.

La historia de los balones mundialistas continúa con paso firme, y el Trionda se prepara para ser capítulo clave en ese registro.