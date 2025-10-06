México vs Chile: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver los Octavos de Final del Mundial Sub-20

El estadio Elías Figueroa Brander se prepara para vibrar con un duelo que promete ser el más electrizante de los octavos de final en el Mundial Sub-20 de Chile 2025: la selección chilena anfitriona contra un México que llega invicto tras sortear el denominado “grupo de la muerte”. Con el Tricolor como visitante pero cargado de talento juvenil, y La Roja impulsada por el fervor local, este choque no solo definirá un boleto a cuartos de final, sino que podría marcar el tono de un torneo de cara a la recta final.

La selección chilena se verá las caras contra un México que llega invicto tras sortear el denominado “grupo de la muerte”. / Jose Luis Melgarejo Ampliar

Chile, dirigido por Nicolás Córdova, avanza como segundo del Grupo A con apenas tres puntos: una victoria inicial 2-1 ante Nueva Zelanda que ilusionó a la nación, pero seguida de derrotas ante Japón (0-2) y Egipto (1-2), lo que los dejó dependiendo de la regla de fair play para superar a los faraones y clasificar. La Roja Sub-20, que juega de local, apostará por su solidez defensiva y el empuje de un público que sueña con ver a su equipo avanzar en un Mundial Sub-20.

Sin embargo, las críticas no han faltado: la irregularidad en la fase de grupos ha puesto presión sobre la Selección de Chile. Por el lado mexicano, el equipo de Eduardo Arce llega con la frente en alto como el único invicto de su sector, sumando cinco puntos tras empatar 2-2 con Brasil en un debut épico que dejó al Tri como el verdugo de la pentacampeona mundial, igualar 2-2 ante España y sellar la clasificación con un sufrido 1-0 sobre Marruecos, gracias a un penal convertido por la joya Gilberto Mora.

El equipo de Eduardo Arce llega con la frente en alto. / Jose Luis Melgarejo Ampliar

El canterano de Xolos de Tijuana, con apenas 16 años, se erige como el motor tricolor: tres goles y una asistencia en la fase de grupos, participando en todos los tantos de México, lo convierten en el referente ofensivo y en una promesa que ya genera comparaciones con leyendas como Hugo Sánchez.

Cabe mencionar que en redes sociales, la expectativa es palpable: predicciones divididas ven a México como favorito por su racha, pero advierten del peligro de un Chile herido y motivado por redimirse ante su gente.

MÉXICO VS CHILE SUB 20, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER