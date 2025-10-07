Jordi Alba anuncia su retiro del fútbol: el histórico lateral del Barcelona se despide con el Inter Miami / Megan Briggs

Otro histórico del fútbol español le pone punto final a su carrera. Jordi Alba anunció que colgará los botines al finalizar la temporada con el Inter Miami.

Jordi Alba anunció que colgará los botines al finalizar la temporada con el Inter Miami.

El lateral izquierdo de 36 años dejará las canchas tras más de dos décadas de carrera, en las que vistió las camisetas del Gimnàstic de Tarragona, Valencia, Barcelona, la selección española y el Inter Miami. En total, disputó más de 700 partidos oficiales, en los que sumó 51 goles y 135 asistencias.

Durante su paso por el Barcelona, Alba se consolidó como una leyenda del club. Jugó 458 encuentros, marcó 27 goles y dio 99 asistencias sumando a su palmarés 6 Ligas, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa.

El lateral izquierdo portó las camisetas del Gimnàstic de Tarragona, Valencia, Barcelona, la selección española y el Inter Miami

Con la selección española, el lateral fue internacional en 93 ocasiones, consagrándose campeón de la Eurocopa 2012 (donde anotó un gol en la final) y de la Nations League 2023, título que levantó como capitán. Además, participó en tres Copas del Mundo.

En su etapa final con el Inter Miami, Jordi Alba se reencontró con viejos compañeros como Messi y Busquets, disfrutando del cierre de su carrera en la MLS. Allí ya conquistó una Leagues Cup, un Supporters’ Shield y busca despedirse como campeón de la liga estadounidense.

Con el Inter Miami, Jordi Alba se reencontró con viejos compañeros como Messi y Busquets, disfrutando del cierre de su carrera en la MLS.

Por ahora, no hay fecha oficial para su último partido, ya que dependerá del recorrido del Inter Miami en los playoffs de la MLS.