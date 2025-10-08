Fórmula 1: ¿Max Verstappen aún puede ser campeón?

Estamos muy cerca del final de la temporada de la Fórmula 1 y las cosas en el campeonato de pilotos avanzan de gran forma.

¿Max Verstappen aún puede ser campeón? / Clive Rose Ampliar

Ante el cierre de la campaña, comienzan los cálculos en cuanto a los puntos de cada piloto de la Fórmula 1 para saber si pueden levantar el campeonato mundial o tendrán que conformarse con otros lugares.

Una de las grandes dudas es si Max Verstappen puede volver a ser campeón de la Fórmula 1 en este año y de qué dependería, entendiendo que está en tercer lugar en estos momentos.

La lista está de la siguiente manera:

Oscar Piastri - 336 puntos

Lando Norris - 314 puntos

Max Verstappen - 273 puntos

George Russell - 237 puntos

Charles Leclerc - 173 puntos

Lewis Hamilton - 125 puntos

Es así como se encuentra el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, donde Max Verstappen está a 63 puntos del líder, que es Oscar Piastri, por lo que las cosas parecen complicadas para el piloto neerlandés.

Una de las grandes dudas es si Max Verstappen puede volver a ser campeón de la Fórmula 1 en este 2025. / Peter Fox Ampliar

A la temporada de la Fórmula 1 le quedan 6 carreras, por lo que parece difícil que Verstappen pueda quedarse con el título mundial en este año.