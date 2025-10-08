Fórmula 1: ¿Max Verstappen aún puede ser campeón?
Max Verstappen enfrenta una dura recta final en la temporada de Fórmula 1, con Oscar Piastri y Lando Norris marcando el ritmo del campeonato de pilotos.
Estamos muy cerca del final de la temporada de la Fórmula 1 y las cosas en el campeonato de pilotos avanzan de gran forma.
Ante el cierre de la campaña, comienzan los cálculos en cuanto a los puntos de cada piloto de la Fórmula 1 para saber si pueden levantar el campeonato mundial o tendrán que conformarse con otros lugares.
Una de las grandes dudas es si Max Verstappen puede volver a ser campeón de la Fórmula 1 en este año y de qué dependería, entendiendo que está en tercer lugar en estos momentos.
La lista está de la siguiente manera:
- Oscar Piastri - 336 puntos
- Lando Norris - 314 puntos
- Max Verstappen - 273 puntos
- George Russell - 237 puntos
- Charles Leclerc - 173 puntos
- Lewis Hamilton - 125 puntos
Es así como se encuentra el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, donde Max Verstappen está a 63 puntos del líder, que es Oscar Piastri, por lo que las cosas parecen complicadas para el piloto neerlandés.
A la temporada de la Fórmula 1 le quedan 6 carreras, por lo que parece difícil que Verstappen pueda quedarse con el título mundial en este año.