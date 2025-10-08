Fórmula 1: ¿Qué representa el GP de la Ciudad de México?

Cada vez falta menos para vivir el Gran Premio de la Ciudad de México, en una edición muy especial para los aficionados mexicanos. El próximo domingo 26 de octubre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá una nueva carrera del máximo circuito del deporte motor, con lo que la emoción en territorio mexicano ya está al máximo.

El Gran Premio de la Ciudad de México, en una edición muy especial para los aficionados mexicanos. / Bryn Lennon - Formula 1 Ampliar

Esta edición es muy especial, ya que es la última antes del regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 y eso causa gran expectativa de cara a lo que se vivirá en la pista. Además, es un fin de semana completo donde se paraliza el país, pero se moviliza toda la zona con una gran llegada de aficionados de todo el mundo a la capital mexicana para vivir este gran evento.

En temas económicos, es uno de los fines de semana más importantes para la capital, pues es lo que representa tener un evento de carácter mundial aquí.

El GP de la Ciudad de México es uno de los fines de semana más importantes para la capital. / Peter Fox - Formula 1 Ampliar

Además, en más de una ocasión se ha reconocido al Gran Premio de la Ciudad de México como el mejor de la temporada y la afición local espera que se pueda repetir en este año.