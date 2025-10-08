GP Premio de Estados Unidos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1 / NurPhoto

Estamos cada vez más cerca de vivir la emoción del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Esta es una de las carreras más esperadas de la temporada y este 19 de octubre se pondrá en marcha en un circuito que marca una distancia de 191.8 millas de puras emociones.

Gran Premio de los Estados Unidos. / Peter Fox - Formula 1 Ampliar

Esta es una carrera joven, ya que son 12 años desde que comenzó, pues la primera ocasión fue en octubre del 2012 ya en Austin, Texas. Lewis Hamilton es el máximo ganador de este circuito con un total de 5 victorias desde que este circuito está en Austin, además de que ganó en 4 ocasiones de manera consecutiva.

Max Verstappen es el segundo con más triunfos con un total de 3, aunque el más reciente ganador de esta carrera fue Charles Leclerc en su Ferrari en el 2024.

Max Verstappen es el segundo con más triunfos en el GP de Estados Unidos. / NurPhoto Ampliar

Es así como llegará una carrera muy especial, pues hay que recordar que en esta pista se ha definido al campeón de la Fórmula 1 en más de una ocasión en temporadas anteriores.

GP DE ESTADOS UNIDOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Entrenamientos Libres 1

FECHA: Viernes 17 de octubre

HORA: 10:30 Hrs.

TV: Sky Sports, F1TV Pro

Clasificación Sprint

FECHA: Viernes 17 de octubre

HORA: 14:30

TV: Sky Sports, F1TV Pro

Carrera Sprint

FECHA: Sábado 18 de octubre

HORA: 10:00 Hrs.

TV: Sky Sports, F1TV Pro

Clasificación

FECHA: Sábado 18 de octubre

HORA: 14:00 Hrs.

TV: Sky Sports, F1TV Pro

Carrera