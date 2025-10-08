;

GP Premio de Estados Unidos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1

La emoción del Gran Premio de los Estados Unidos 2025 está a punto de desatarse en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Con figuras como Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc listos para escribir un nuevo capítulo en la historia de la Fórmula 1, esta carrera promete ser una de las más intensas de la temporada. A lo largo de sus 12 años, este circuito ha sido testigo de campeonatos definidos y momentos inolvidables que mantienen viva la pasión por la velocidad.

Esteban Garrido

Estamos cada vez más cerca de vivir la emoción del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Esta es una de las carreras más esperadas de la temporada y este 19 de octubre se pondrá en marcha en un circuito que marca una distancia de 191.8 millas de puras emociones.

Gran Premio de los Estados Unidos. / Peter Fox - Formula 1

Esta es una carrera joven, ya que son 12 años desde que comenzó, pues la primera ocasión fue en octubre del 2012 ya en Austin, Texas. Lewis Hamilton es el máximo ganador de este circuito con un total de 5 victorias desde que este circuito está en Austin, además de que ganó en 4 ocasiones de manera consecutiva.

Max Verstappen es el segundo con más triunfos con un total de 3, aunque el más reciente ganador de esta carrera fue Charles Leclerc en su Ferrari en el 2024.

Max Verstappen es el segundo con más triunfos en el GP de Estados Unidos. / NurPhoto

Es así como llegará una carrera muy especial, pues hay que recordar que en esta pista se ha definido al campeón de la Fórmula 1 en más de una ocasión en temporadas anteriores.

GP DE ESTADOS UNIDOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Entrenamientos Libres 1

  • FECHA: Viernes 17 de octubre
  • HORA: 10:30 Hrs.
  • TV: Sky Sports, F1TV Pro

Clasificación Sprint

  • FECHA: Viernes 17 de octubre
  • HORA: 14:30
  • TV: Sky Sports, F1TV Pro

Carrera Sprint

  • FECHA: Sábado 18 de octubre
  • HORA: 10:00 Hrs.
  • TV: Sky Sports, F1TV Pro

Clasificación

  • FECHA: Sábado 18 de octubre
  • HORA: 14:00 Hrs.
  • TV: Sky Sports, F1TV Pro

Carrera

  • FECHA: Domingo 19 de octubre
  • HORA: 12:00 Hrs.
  • TV: Sky Sports, F1TV Pro

