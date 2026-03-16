Checo Pérez roza la zona de puntos tras un GP de China accidentado

El Gran Premio de China 2026 dejó sensaciones agridulces para Sergio Pérez, quien logró cruzar la meta en el décimo quinto puesto tras una jornada de resistencia pura. A bordo de su Cadillac, el piloto jalisciense demostró que la fiabilidad del monoplaza estadounidense comienza a dar frutos, logrando terminar la competencia pese a los constantes desafíos técnicos que aún enfrenta la nueva escudería en la Fórmula 1.

Checo Pérez / Kym Illman Ampliar

La carrera no estuvo exenta de dramatismo para el equipo norteamericano, ya que un contacto temprano entre "Checo" y su compañero Valtteri Bottas provocó un trompo del mexicano en la primera vuelta. Afortunadamente, ambos pilotos lograron recuperarse del incidente y, por primera vez en la temporada, los dos bólidos de Cadillac completaron la totalidad del circuito, con el finlandés cerrando en un decoroso décimo tercer lugar.

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Aunque los puntos todavía parecen lejanos, el desempeño de Pérez fue superior al de figuras de élite como Max Verstappen y Fernando Alonso, quienes se vieron obligados a abandonar la contienda. La resiliencia de Cadillac destaca especialmente frente al desastre de McLaren, cuyos pilotos Lando Norris y Oscar Piastri ni siquiera pudieron arrancar la competencia debido a fallas críticas en sus sistemas de baterías.

En la parte alta de la clasificación, el joven prodigio italiano Kimi Antonelli se robó los reflectores al conseguir un triplete espectacular con pole position, victoria y vuelta rápida. Con apenas 19 años, Antonelli se consolidó como el segundo ganador más joven en la historia de la F1, liderando un contundente doblete para Mercedes que dejó claro el dominio actual de las flechas plateadas.

La jornada también marcó un hito emocional para la afición con el primer podio de Lewis Hamilton vistiendo los colores de Ferrari, tras una intensa batalla contra su compañero Charles Leclerc. Este resultado inyecta optimismo en el garaje de Cadillac, pues el monoplaza de Pérez utiliza la misma unidad de potencia italiana que hoy demostró ser plenamente competitiva en los puestos de vanguardia.

Congrats to Kimi Antonelli on his first F1 win! 👏



Good progress from @Cadillac_F1 getting both cars to the finish today.



Unfortunately from our side we didn’t maximise the full potential due to deployment issues that cost us in qualifying and the race.



See you in Japan! 🇯🇵… pic.twitter.com/kaLYpJhnJH — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 15, 2026

Otro protagonista de la tarde fue el argentino Franco Colapinto, quien logró una actuación histórica al rescatar el décimo puesto para Alpine, sumando así sus primeras unidades del campeonato. Mientras tanto, el equipo de “Checo” Pérez prefiere enfocarse en la consistencia de su desarrollo, priorizando recolectar datos valiosos con autos que terminan las carreras antes de buscar la velocidad pura en pista.

La acción de la máxima categoría no se detiene y la próxima cita será del 27 al 29 de marzo en el emblemático circuito de Suzuka para el Gran Premio de Japón. Tras la actividad en tierras niponas, la categoría entrará en una pausa obligada de un mes debido a las cancelaciones en el calendario, por lo que Japón será crucial para las aspiraciones de mejora del mexicano.