Checo Pérez sufre con Cadillac en la clasificación: ¿En qué posición saldrá en el GP de China? / Guido De Bortoli

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de China, segunda cita del campeonato tras el arranque en Australia. La gran historia de la clasificación fue protagonizada por Andrea Kimi Antonelli; el italiano de Mercedes logró la pole position con un tiempo de 1:32.064 y, con apenas 19 años, se convirtió en el poleman más joven en la historia de la Fórmula 1, superando el récord que mantenía Sebastian Vettel de 2008.

Checo Pérez GP China / Dom Gibbons Ampliar

Antonelli consiguió la vuelta más rápida tras una sesión sólida en el trazado de Shanghái; explicó que la clasificación fue bastante limpia, aunque admitió que todavía trabaja en encontrar el equilibrio ideal del monoplaza para la carrera del domingo.

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La primera fila será completamente de Mercedes, ya que George Russell saldrá segundo tras marcar 1:32.286. El británico, ganador del Gran Premio de Australia y líder del campeonato, había dominado gran parte del fin de semana, incluso con victoria en la carrera sprint, pero una falla mecánica en la Q3 impidió que se quedara con la pole.

Detrás de los Mercedes largarán los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la segunda fila. Los McLaren completan el grupo de punta con Oscar Piastri en la quinta posición y Lando Norris en la sexta, en una parrilla que muestra un inicio de temporada muy competitivo.

¿En qué posición saldrá Checo Pérez en el GP de China?

Para Sergio “Checo” Pérez la clasificación fue complicada. El mexicano de Cadillac quedó eliminado desde la Q1 tras registrar el tiempo más lento de la sesión, por lo que iniciará la carrera desde la posición 22. Dos lugares delante de él arrancará su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en el sitio 20.

La sesión se vio afectada por problemas técnicos y por la pérdida de un intento rápido en pista; el objetivo del mexicano será remontar posiciones en una carrera que se disputará en un circuito conocido por facilitar los adelantamientos gracias a su larga recta posterior y a las fuertes zonas de frenado.

Ni hao Shanghai 🇨🇳

Round 2 — F1 Sprint pic.twitter.com/bMKR5BDInL — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 12, 2026

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de China 2026

El Gran Premio de China se transmitirá a través de SKY Sports en televisión de paga, así como en la plataforma F1 TV Pro:

Fecha y hora: Domingo 15 de marzo, 01:00 horas

Sede: Circuito Internacional de Shanghái, China

Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión