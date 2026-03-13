Gran Premio de China: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1

Este fin de semana se lleva a cabo la segunda fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de China llega con sentimientos encontrados después de la carrera pasada en Australia.

Lando Norris y George Russell / Rudy Carezzevoli Ampliar

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La actividad en el país asiático comenzó este jueves con la Práctica Libre 1, donde los Mercedes encabezaron la tabla de tiempos como lo hicieron en Australia el fin de semana pasado. En la clasificación sprint, George Russell se llevó la pole, seguido de su coequipero Kimi Antonelli, mientras que el actual campeón del mundo, Lando Norris, cerró las tres primeras posiciones. Este viernes se realiza la carrera sprint a las 21:00 h, el sábado se realiza la clasificación a la 1:00 am y la carrera el domingo 15 de marzo a la 1:00 am.

El piloto Sergio "Checo" Pérez largará desde la última posición en la carrera sprint, debido a que no participó en la clasificación por fallas en su monoplaza. El tapatío explicó que una falla de pérdida de energía intermitente fue lo que impidió su participación en la pista, dejándolo así al fondo de la parrilla para la carrera corta.

El Sprint contará con 16 vueltas y será la primera de las seis carreras sprint que se tendrán en la temporada 2026, formato que fue implementado en la categoría en la temporada 2021; una modalidad que aumenta la intensidad del fin de semana de carrera.

El Shanghai International Circuit tiene una longitud de 5,451 metros, cuenta con 16 curvas y dos rectas largas donde ocurren la mayoría de los adelantamientos. Para esta carrera, Pirelli decidió usar la misma selección de neumáticos que se han usado desde que este circuito regresó al calendario; los compuestos usados serán los C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando).

George Russell P1 / Sam Bloxham Ampliar

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El campeonato de pilotos llega a China encabezado por George Russell, ganador de la primera carrera, seguido de su compañero de equipo Kimi Antonelli y el monegasco Charles Leclerc en la tercera posición. El dominio de Mercedes en esta temporada ha sido muy evidente, pero Shanghái es una pista mucho mas exigente. Los de Maranello no se quedarán atrás y buscarán la victoria, ya que demostraron un muy buen ritmo de carrera en la fecha pasada al igual que McLaren que presenta un ritmo de carrera muy similar al Mercedes.

El Gran Premio de China será una de las primeras grandes pruebas de la temporada, con la llegada del primer fin de semana Sprint. Por la naturaleza del circuito, que combina rectas de alta velocidad, zonas de frenado intenso y curvas de alta exigencia técnica, el trazado de Shanghái pondrá a prueba la resistencia de los neumáticos y la verdadera eficiencia de cada equipo.

GP DE CHINA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Práctica 1

Fecha: jueves 12 marzo

Hora: 21:30 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Clasificación Sprint

Fecha: viernes 13 marzo

Hora: 01:30 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Sprint

Fecha: viernes 13 marzo

Hora: 21:00 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Calificación

Fecha:sábado 14 marzo

Hora: 01:00 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Carrera