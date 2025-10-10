América vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Nacional amistoso

América y Chivas están listos para disputar una edición más del Clásico Nacional, pero ahora en territorio estadounidense. El State Farm Stadium se prepara para convertirse en un coliseo azteca, donde las Águilas y el Rebaño Sagrado se medirán en un amistoso que, por decreto de la rivalidad, nunca lo será del todo. Es la Fecha FIFA, ese paréntesis internacional que debería ser de receso para los clubes, pero que para los cuatro grandes de la Liga MX se transforma en una excusa para seguir facturando y avivando pasiones.

América y Chivas están listos para disputar una edición más del Clásico Nacional.

Cabe mencionar que en la Jornada 8 del Apertura 2025, el Rebaño Sagrado asestó una herida abierta a las Águilas en el Ciudad de los Deportes: un 2-1 que aún duele en Coapa y que encendió las alarmas azulcremas. Aquel triunfo rojiblanco, impulsado por la garra de Roberto Alvarado Armando González, quien anda cerca de romper récords goleadores semestrales, dejó a un América tambaleante.

De este modo, el parón por la Fecha FIFA llegó como un bálsamo envenenado: seis convocados con la Selección Mexicana, incluyendo a Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez y Alejandro Zendejas con el combinado de Estados Unidos, más bajas por molestias como las de Sebastián Cáceres y Allan Saint-Maximin. Henry Martín y José Zúñiga, ausentes en ataque, obligan a Jardine a improvisar con Rodrigo Aguirre como ariete solitario y una defensa inédita que huele a experimento.

La Fecha FIFA llegó como un bálsamo envenenado.

Del otro lado, Chivas llega con el pecho inflado, pero no exento de sombras. El equipo de Gabriel Milito ha mostrado solidez en el Apertura 2025, aunque con tropiezos como esa derrota 3-1 ante San Luis en febrero que aún resuena. El Rebaño igual contará con ausencias inevitables como las de Raúl Rangel y Luis Romo que también fueron convocados por Javier Aguirre para los duelos amistosos ante Colombia y Ecuador. Así que, es el momento ideal para que el Guadalajara, ese club de tradición inquebrantable, demuestre que su garra no necesita estrellas importadas, solo sangre rojiblanca.

América busca redimirse de su reciente derrota liguera y afinar para la Liguilla, mientras Chivas quiere confirmar que el Rebaño no perdona errores. En un Apertura 2025 que se encamina a su recta final, con el Play-In en el horizonte, este Clásico Nacional servirá de termómetro para ambas escuadras que quieren ser parte de la fiesta grande del futbol mexicano.

AMÉRICA VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER