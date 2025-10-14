México y Ecuador terminan con un amargo empate en el Estadio Akron dejando dudas rumbo al Mundial 2026

Bajo el reflector implacable del Estadio Akron, México y Ecuador protagonizaron un amistoso de la Fecha FIFA que dejó más interrogantes que certezas. El Tricolor, aún herido por la goleada 0-4 ante Colombia el sábado pasado, se adelantó en el marcador gracias a un oportuno gol de Germán Berterame, pero un penal dudoso convertido por Jordy Alcívar permitió a La Tri rescatar un empate 1-1. El resultado, lejos de ser un bálsamo, avivó las críticas hacia Javier Aguirre y Sebastián Beccacece, dos técnicos que, con el Mundial 2026 en el horizonte, necesitan urgentemente encontrar su mejor versión.

El partido arrancó con un ambiente enrarecido en las gradas. La afición tapatía, que llenó solo parcialmente el Akron con una entrada floja que reflejaba la desilusión post-Colombia, recibió a la Selección Mexicana con un silencio ensordecedor. Aguirre, fiel a su estilo pragmático, apostó por una alineación mixta: Raúl Rangel en la portería, laterales como Kevin Álvarez y Mateo Chávez, un mediocampo poblado por Luis Romo, Erik Lira y Chiquito Sánchez, y un ataque liderado por Hirving Lozano y Julián Quiñones flanqueando a Berterame como ‘9’.

Del otro lado, Beccacece, con Ecuador ya clasificado como sublíder de Conmebol, optó por un 4-3-3 conservador: Hernán Galíndez bajo los tres palos, una defensa sólida con Ángelo Preciado y Willian Pacho, y un tridente ofensivo encabezado por Enner Valencia, John Yeboah y Alan Minda. La ausencia clave en este duelo fue la de Pervis Estupiñán por una molestia en el tobillo.

México, urgido de redimirse, tomó la iniciativa y con apenas tres minutos en el reloj, apareció Germán Berterame para darle un respiro a los comandados por Javier Aguirre. Sin embargo, poco les duró el gusto, ya que Jordy Alcívar pudo emparejar los cartones desde los once pasos. Ecuador, por su parte, se replegó con disciplina sudamericana, apostando por contragolpes letales. Pedro Vite y Alan Franco intentaron perforar la defensa azteca, pero Rangel, en una noche inspirada, frustró las pocas claras que tuvo La Tri.

El segundo tiempo fue un ida y vuelta sin brillo. México dominó la posesión, pero careció de profundidad; Ecuador, con su habitual solidez, esperó su momento, pero su falta de contundencia evitó que le diera la vuelta al marcador. El empatedesató la frustración mexicana: Aguirre movió el banquillo con ingresos de Marcel Ruiz y Santiago Giménez, pero el equipo se diluyó en balones perdidos y faltas innecesarias. Beccacece, criticado por su esquema “amarrado”, sumó su octavo empate y se fue con dudas sobre el funcionamiento colectivo.

De este modo, el Tri se despide de esta Fecha FIFA sin victorias, abucheado en Guadalajara, un estadio que debería ser fortaleza, no tumba, y con Aguirre en la cuerda floja de cara al arranque del Mundial 2026.