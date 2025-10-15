Golden Boy 2025: Lista oficial de los 25 nominados del premio al mejor futbolista sub-21 de Europa.

En un evento cargado de expectación y brillo juvenil, la icónica revista italiana Tuttosport ha desvelado la lista oficial de los 25 finalistas para el Golden Boy 2025, el trofeo que desde 2003 corona al mejor futbolista sub-21 que milita en un club europeo.

Golden Boy 2025 Ampliar

La ceremonia, celebrada en la Badia di Sant’Andrea, contó con la presencia del actual entrenador del Génova, Patrick Vieira como maestro de ceremonias y reunió a periodistas, ojeadores y representantes de los grandes clubes del continente. Este anuncio no es solo una formalidad: es el pistoletazo de salida para una carrera que podría definir el futuro del fútbol mundial. El Golden Boy, creado por Tuttosport, no es un premio cualquiera. Basado en el riguroso Golden Boy Index, un ranking elaborado en colaboración con Football Benchmark que prioriza la consistencia, el impacto en clubes élite y el rendimiento sostenido, excluye a ganadores previos para evitar repeticiones.

Por lo tanto, Lamine Yamal, el prodigio del FC Barcelona que se llevó el galardón en 2024 con solo 17 años, queda fuera pese a su liderazgo estadístico. Esto abre la puerta a una hornada de talentos nacidos a partir del 1 de enero de 2005, listos para brillar en las ligas UEFA de mayor coeficiente. Francia lidera con seis nominados, un reflejo de su inagotable cantera exportadora, seguida por Inglaterra y España con cuatro cada una. Entre los destacados, nombres como Désiré Doué (PSG), quien asume el rol de “líder virtual” tras la ausencia de Yamal; Pau Cubarsí (Barcelona), el central de 18 años que ya es pilar en la defensa blaugrana y en la Roja; o Arda Güler (Real Madrid), el mago turco que promete desequilibrar con su visión.

El Golden Boy, creado por Tuttosport, no es un premio cualquiera. Ampliar

Lista completa de los 25 finalistas nominados al Golden Boy 2025:

• Real Madrid: Dean Huijsen (Defensa), Arda Güler (Centrocampista) y Franco Mastantuono (Mediapunta)

• PSG: Warren Zaíre-Emery (Centrocampista); Senny Mayulu (Centrocampista) y Desiré Doué (Delantero)

• Chelsea: Jorrel Hato (Defensa) y Estevão Willian (Delantero)

• Tottenham Hotspur: Archie Gray (Defensa) y Lucas Bergwall (Centrocampista)

• Arsenal: Myles Lewis-Skelly (Defensa) y Ethan Nwaneri (Centrocampista)

• Porto: Victor Froholdt (Centrocampista) y Ropdrigo Mora (Mediapunta)

• FC Barcelona: Pau Vubarsí (Defensa)

• Juventus: Kenan Yildiz (Mediapunta)

• Inter de Milán: Pio Esposito (Delantero)

• Sporting Clube: Geovany Quenda (Extremo)

• Borussia Dortmund: Jobe Bellingham (Centrocampista)

• Bayer Leverkusen: Eliesse Ben Seghir (Extremo)

• Manchester United: Leny Yoro (Defensa)

• Manchester City: Nico O’Reilly (Defensa)

• Liverpool: Giovanni Leoni (Centrocampista).

• Racing de Estrasburgo: Mamadou Sarr (Centrocampista)