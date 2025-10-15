Manchester City lanza su cuarto jersey 2025-26 con EA SPORTS y PUMA: tecnología NFC y diseño gamer

En un movimiento que fusiona la pasión del fútbol con la era digital, el Manchester City ha presentado su cuarto jersey para la temporada 2025-26, una creación innovadora nacida de la colaboración entre el club, PUMA y EA SPORTS. Esta prenda no es solo una camiseta más: es un puente entre el mundo físico y el virtual, diseñado para transformar la experiencia de los aficionados en algo verdaderamente interactivo y exclusivo.

Y es que el diseño del jersey evoca la esencia gamer de EA SPORTS FC, con una base en verde oscuro inspirada en el bosque, patrones geométricos de triángulos turquesa metálicos que rinden homenaje a la filosofía de juego del City, basada en la posesión y las triangulaciones y un cuello crew en verde claro que añade un toque fresco y moderno. Los logos en azul claro y los detalles neón confieren un aire futurista, mientras que el escudo del club brilla con un acabado metálico que oculta su verdadero secreto: un chip NFC (Near Field Communication) integrado en su centro.

¿Qué es el chip NFC?

El chip NFC es el corazón de la innovación. Al simplemente acercar un smartphone al escudo, los fans desbloquean contenidos exclusivos en EA SPORTS FC 26, el próximo título de la saga que se estrena el 24 de octubre. Entre las recompensas se incluyen el jersey del Manchester City dentro del juego (disponible en modos como Kick Off, Carrera, Clubs y FIFA Ultimate Team), ítems personalizados, selecciones de préstamo de jugadores del City y sorpresas adicionales del club, PUMA y EA SPORTS, como accesos detrás de escenas o rifas especiales.

Habrá dos ventanas de registro: del 15 de octubre al 10 de noviembre de 2025, y del 11 de noviembre de 2025 al 10 de enero de 2026, para canjear estos beneficios digitales. Pep Guardiola y su plantilla masculina debutarán esta joya en el próximo partido de la UEFA Champions League contra el Villarreal a finales de este mes, mientras que el equipo femenino la lucirá en selectos encuentros de la Women’s Super League.

¿Cuándo estará disponible la nueva camiseta del Manchester City?

Esta camiseta del Manchester City no es solo algo que se viste, es un portal que da vida a EA SPORTS FC 26 dentro y fuera del campo, permitiendo a los aficionados interactuar con el Manchester City de formas inmersivas e inéditas. La nueva adquisición de los Citizens ya está disponible en las tiendas oficiales del club y en mancity.com/shop con un 10% de descuento para miembros y poseedores de abonos. Esta colección especial incluye prendas lifestyle y marca un hito en la evolución de las equipaciones deportivas.