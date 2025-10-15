Mercedes renueva a George Russell y Kimi Antonelli para la temporada 2026 de la Fórmula 1. / Mark Thompson

Mercedes anunció la renovación de sus dos pilotos por un año más. George Russell y Kimi Antonelli seguirán corriendo para el equipo inglés durante la temporada 2026 tras un año 2025 bastante regular.

Mercedes anunció la renovación de sus dos pilotos George Russell y Kimi Antonelli .. / Jayce Illman Ampliar

Había muchos rumores de posibles regresos o de nuevos integrantes en el equipo de Toto Wolff, pero gracias a que los resultados han acompañado a los actuales corredores, ambos pudieron renovar sus contratos.

Esta temporada ha sido bastante buena para Mercedes, ya que después de quedar fuera del top tres en 2024, este año llegan a los últimos seis grandes premios como segundo lugar solo por detrás del ya campeón McLaren.

Los pilotos de Mercedes podrían asegurar el subcampeonato de constructores. / Rudy Carezzevoli Ampliar

En el ámbito individual, tampoco les ha ido mal ya que de momento George Russell está en el cuarto lugar de la tabla de pilotos con 237 puntos y matemáticamente todavía podría salir campeón. Mientras que Kimi Antonelli, con 19 años y teniendo su primera campaña con los ingleses, se encuentra en séptimo lugar con 88 puntos.

Ya con la noticia dada, es probable que los pilotos de Mercedes puedan correr con más confianza y así asegurar el subcampeonato de constructores.