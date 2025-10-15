Mercedes renueva a George Russell y Kimi Antonelli para la temporada 2026 de la Fórmula 1
Mercedes confirmó la renovación de George Russell y Kimi Antonelli para la temporada 2026 de la Fórmula 1, asegurando la continuidad de su alineación actual tras un sólido desempeño en 2025 que los mantiene en la pelea por el subcampeonato de constructores.
Mercedes anunció la renovación de sus dos pilotos por un año más. George Russell y Kimi Antonelli seguirán corriendo para el equipo inglés durante la temporada 2026 tras un año 2025 bastante regular.
Había muchos rumores de posibles regresos o de nuevos integrantes en el equipo de Toto Wolff, pero gracias a que los resultados han acompañado a los actuales corredores, ambos pudieron renovar sus contratos.
Esta temporada ha sido bastante buena para Mercedes, ya que después de quedar fuera del top tres en 2024, este año llegan a los últimos seis grandes premios como segundo lugar solo por detrás del ya campeón McLaren.
En el ámbito individual, tampoco les ha ido mal ya que de momento George Russell está en el cuarto lugar de la tabla de pilotos con 237 puntos y matemáticamente todavía podría salir campeón. Mientras que Kimi Antonelli, con 19 años y teniendo su primera campaña con los ingleses, se encuentra en séptimo lugar con 88 puntos.
Ya con la noticia dada, es probable que los pilotos de Mercedes puedan correr con más confianza y así asegurar el subcampeonato de constructores.