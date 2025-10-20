América vs Puebla: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 14 del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

Este martes, el Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de un América hambriento que recibe al Puebla en la Jornada 14 del Apertura 2025. Tras caer 1-0 ante Cruz Azul en el Clásico Joven, las Águilas quieren recuperar el paso en la pelea por permanecer dentro de los primeros lugares de la clasificación, mientras la Franja se hunde en el fondo.

Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de un América hambriento que recibe al Puebla / Jam Media Ampliar

André Jardine llega a este compromiso con el ceño fruncido tras la derrota en el Clásico Joven ante Cruz Azul (0-1), un revés que dejó al América en el tercer lugar de la tabla general con 27 puntos, a cuatro de distancia del líder Toluca (31) y dos del sublíder Cruz Azul (28). No hay tiempo para lamentos; con solo 12 puntos en juego hasta el cierre de la fase regular, las Águilas necesitan una victoria categórica para presionar a los de arriba y sellar su boleto directo a cuartos de final.

Del otro lado, la Franja camina sobre brasas. Con apenas 8 puntos y una diferencia de goles de -18, los poblanos son el farolillo rojo de la competencia, matemáticamente aún vivos pero requiriendo un milagro bíblico, victorias en cadena y tropiezos masivos de equipos como Necaxa o Mazatlán para soñar con el Play-In.

La Franja camina sobre brasas / Jam Media Ampliar

Bajo la dirección de Hernán Cristante, los camoteros han mostrado destellos de garra en duelos aislados, pero su defensa parece un colador y su ataque, un susurro en el viento. Este viaje a la Ciudad de México no es más que una formalidad para muchos, pero en el fútbol, donde el Puebla ha sido verdugo ocasional de gigantes, subestimarlo sería un error garrafal, así que el conjunto camotero intentará aprovechar cualquier desconcentración azulcrema para sumar puntos valiosos y escalar posiciones en la clasificación.

El América llega como claro favorito, pero consciente de que ningún rival es sencillo en esta etapa del torneo. Jardine podría realizar rotaciones pensando en mantener a su plantilla fresca para el cierre del Apertura 2025, mientras la afición azulcrema espera otra actuación contundente que reafirme su condición de candidato al título.

AMÉRICA VS PUEBLA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER