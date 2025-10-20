Cruz Azul vs Necaxa: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 14 del Apertura 2025 Liga MX

En el corazón de Aguascalientes, donde el Estadio Victoria siempre late con la electricidad de los Rayos, se avecina un duelo que encapsula las dos caras de la moneda en esta frenética Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Necaxa, hundido en el penúltimo escalón de la tabla con apenas nueve puntos, recibe a un Cruz Azul que sueña con la cima, aferrado a sus 28 unidades y con el sabor dulce de la victoria en el Clásico Joven aún fresco.

Toro Fernández / Jam Media Ampliar

Este martes no solo se jugarán tres puntos cruciales: se pondrá a prueba la resiliencia de los locales y la consistencia de unos cementeros que no pueden permitirse tropiezos en esta última curva de la fase regular. Para los Rayos, dirigidos por el argentino Fernando Gago, el panorama es sombrío. Cuatro derrotas consecutivas, incluyendo un humillante 5-3 ante Tigres en la Jornada 13, han convertido su campaña en un calvario. Han encajado 26 goles en 13 partidos, una defensa permeable que filtra agua como un colador y solo han marcado 14, lo que refleja un desbalance alarmante.

Fernando Gago, bajo la lupa de una directiva impaciente, apostará por la garra de Diber Cambindo, autor de dos tantos en la última caída. En casa, Necaxa ha sido irregular, por lo que la noche de este martes esperan un Victoria repleto que impulse a un equipo que necesita un milagro para aspirar al Play-In. Del otro lado, La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón llega con el motor rugiendo, tras remontar un 0-1 para vencer 2-1 al América en la cancha del Olímpico Universitario.

Club Necaxa / Jam Media Ampliar

El regreso de José Paradela, exNecaxa, añade un toque de picante emocional, mientras que Kevin Mier busca redimirse en la portería tras tropiezos pasados. Larcamón, que ya sabe lo que es vencer en Aguascalientes, priorizará el control del mediocampo con Ignacio Rivero y la letalidad de Fernández arriba. Para los celestes, este no es solo un partido: es la oportunidad de presionar a los Rayos y consolidar su boleto directo a Liguilla, en un torneo donde los nueve puntos restantes serán oro puro.

NECAXA VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER