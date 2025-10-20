GP de México: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1 Autódromo Hermanos Rodríguez

El aire de la capital ya vibra con ese rugido inconfundible que solo la Fórmula 1 puede desatar. A pocos días de que el Autódromo Hermanos Rodríguez se convierta en el epicentro del automovilismo mundial, el Gran Premio de México 2025 promete ser una edición inolvidable: la décima edición consecutiva desde el regreso triunfal de la F1 en 2015, y una celebración que fusiona la adrenalina pura con la cultura vibrante de la CDMX. Bajo el lema "F1ESTA“, este evento no es solo una carrera; es una fiesta que transforma la pista en un carnaval de velocidad, música y pasión desbordante.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, bautizado en honor a los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, pioneros del automovilismo mexicano, es un trazado de 4.304 kilómetros que desafía a los pilotos con sus 17 curvas, pero el verdadero espectáculo comienza en la curva 1: un frenado brutal que invita a los adelantamientos espectaculares. Luego, el Foro Sol, el antiguo estadio de béisbol convertido en estadio de F1, ofrece un podio con vistas únicas, donde la afición mexicana, reconocida por la FIA como la mejor del mundo en cinco ocasiones, eleva la carrera a otro nivel.

Este fin de semana, del 24 al 26 de octubre, el circuito será el telón de fondo de 71 vueltas que podrían redefinir el campeonato, después de tres días de acción interrumpida. La acción arranca el viernes 24 con las prácticas libres. El sábado 25 la clasificación tomará forma, momento clave para definir la parrilla en un circuito donde la pole position puede valer oro. Finalmente, el domingo 26, la carrera principal para conocer al próximo ganador del GP de México.

Con solo cinco carreras por disputar, el campeonato de pilotos es un thriller digno de Hollywood. Oscar Piastri (McLaren) lidera con 346 puntos, pero su compañero Lando Norris acecha a solo 14 de distancia (332), mientras Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón y rey de México con cinco victorias locales, ha recortado terreno hasta los 306 puntos tras su dominio en Austin. La victoria de Verstappen en el GP de Estados Unidos, donde arrasó en sprint y carrera principal, ha encendido las alarmas en Woking: Piastri terminó quinto en COTA, mostrando grietas bajo presión, y ahora McLaren debe gestionar la rivalidad interna sin que estalle en caos.

Cabe mencionar que aunque Sergio “Checo” Pérez de momento ya no corre en la F1 tras su salida de Red Bull, su legado en el AHR es eterno. Los organizadores insinúan su presencia como invitado especial, y los fans ya corean su nombre. En su lugar, el orgullo nacional recae en Guillermo “Memo” Rojas Jr., flamante embajador del GP 2025: el colimense, con victorias en IMSA y un historial en IndyCar, representa la disciplina y el legado mexicano en las pistas globales.

Económicamente, el impacto para el Gran Premio de México es estratosférico: Canaco estima una derrama de 20.892 millones de pesos, un 16% más que en 2024, impulsada por turismo, hotelería y ventas. De este modo, McLaren llega como favorita, pero Verstappen, con su hambre de títulos, no regalará nada en un circuito que ama. Sainz, defendiendo su victoria de 2024, buscará revancha personal. Y no olvidemos a Leclerc, acechando el doblete para Ferrari.

