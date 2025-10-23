Aaron Ramsey se aleja de Pumas tras perder a su perrita Halo en México

El mediocampista galés Aaron Ramsey, fichaje estelar de los Pumas de la UNAM para el Apertura 2025, continúa sin reportarse con el equipo capitalino, sumido en el dolor por la desaparición de su perrita Halo, una Beagle de 10 años que se extravió hace dos semanas en San Miguel de Allende, Guanajuato. La mascota, considerada parte integral de la familia Ramsey, se perdió el 13 de octubre en las inmediaciones del albergue para perros “Hipsterrier”, donde había sido dejada al cuidado del jugador y su esposa Colleen durante un viaje.

A pesar de los esfuerzos incansables de la pareja, que incluyeron una recompensa inicial de 10 mil dólares (alrededor de 200 mil pesos mexicanos), elevada posteriormente a 20 mil dólares (unos 400 mil pesos), no ha habido rastro de Halo. En un emotivo mensaje publicado en redes sociales, Ramsey y su esposa expresaron su resignación: “Aún no encontramos a Halo. No creo que la encontremos nunca. Tenemos preguntas serias, puede que nunca obtengamos respuestas. Gracias por su apoyo y oraciones”.

Un día antes, el futbolista había compartido una fotografía besando a la perrita con la frase “siempre estarás conmigo pequeña”, reflejando el profundo vacío emocional que ha dejado su ausencia. La situación ha generado controversia en el ámbito deportivo. Aaron Ramsey, quien ya lidiaba con una lesión, no ha asistido a entrenamientos ni partidos desde el incidente. Reportes periodísticos indican que el jugador ha abandonado temporalmente México y regresado a Gales, con permiso del director técnico de Pumas, aunque algunas fuentes sugieren que su ausencia podría prolongarse indefinidamente. Esta ausencia coincide con un momento delicado para el club auriazul, que cayó 0-1 ante Atlético de San Luis este miércoles en el marco de la Jornada 14.

Ante esta triste situación, algunos aficionados consideraron la acción insensible, dadas las circunstancias personales de Ramsey, y la calificaron como una “falta de tacto”, la cual se viralizó rápidamente. El caso de Halo ha movilizado a la comunidad mexicana: fans de Pumas, asociaciones animalistas y hasta celebridades se sumaron para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, el silencio del refugio “Hipsterrier”, que desactivó comentarios en sus redes ante las acusaciones de negligencia, ha avivado especulaciones sobre un posible robo o accidente.