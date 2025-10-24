Gran Premio de México 2025: Charles Leclerc lidera la FP1 de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

En un Autódromo Hermanos Rodríguez envuelto en la euforia de los aficionados locales, Charles Leclerc marcó el territorio de los contendientes al título al firmar el mejor tiempo en la Práctica Libre 1 (FP1) del Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1. Con un registro de 1:18.380, el monegasco aventajó por apenas 0.107 segundos a Kimi Antonelli (Mercedes), en una sesión que sirvió de escaparate para nueve pilotos novatos, cumpliendo con el mandato regulatorio de darles rodaje a las jóvenes promesas.

La pista, tradicionalmente polvorienta al inicio del fin de semana, evolucionó rápidamente bajo un cielo despejado y temperaturas moderadas de 22°C en el aire. Leclerc, uno de los pocos titulares que mantuvo su asiento, no solo validó las mejoras en el paquete aerodinámico de Ferrari, incluyendo ajustes en el enfriamiento de frenos que el equipo italiano considera clave para este circuito de altitud, sino que también estableció un benchmark que dejó a los demás en la sombra.

Detrás del Ferrari, el joven Antonelli de 18 años y en su debut con Mercedes sorprendió con una vuelta limpia que lo colocó a tiro de piedra, confirmando el potencial del prodigio italiano que ya había impresionado en simuladores. Tercero, Nico Hülkenberg (Sauber) completó el podio provisional con un sólido +0.380s, aprovechando la experiencia del alemán para guiar a su compañero de equipo, el brasileño Gabriel Bortoleto, quien se ubicó quinto (+0.536s).

Sauber, el único equipo que ya había cumplido sus obligaciones de novatos esta temporada, demostró que la mezcla de veteranía y frescura puede rendir frutos en una parrilla cada vez más joven. Entre los novatos, el británico Arvid Lindblad (Red Bull) robó miradas al finalizar sexto (+0.617s) al mando del RB21 de Max Verstappen, equipado con un nuevo suelo y paquete de refrigeración que el equipo austriaco estrenó en México. Lindblad, convocado por los comisarios por un incidente menor con un McLaren, mostró compostura en su primera toma de contacto con un monoplaza de élite.

De igual modo, el héroe local Patricio O’Ward (McLaren) deleitó a la afición mexicana con el 13er puesto (+1.300s), regresando al equipo de Woking en su segundo FP1 del año y recibiendo aplausos ensordecedores al ingresar a boxes. Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, se conformó con el cuarto lugar (+0.404s), mientras que Esteban Ocon (Haas) abrió la sesión con un tiempo inicial que lo puso al frente en los primeros minutos, antes de caer al séptimo (+0.658s). Yuki Tsunoda (Red Bull), en su rol habitual, fue octavo (+0.710s), y Franco Colapinto (Alpine) noveno (+0.951s), en una jornada donde los incidentes fueron mínimos y el foco estuvo en la recopilación de datos para las clasificaciones del sábado.