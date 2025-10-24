Pumas vs León: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 15 del Apertura 2025 Liga MX

En el corazón del Bajío, donde el rugido de la Fiera suele intimidar a cualquier visitante, se avecina un duelo que huele a desesperación y a última bala. Este sábado, el Estadio León abrirá sus puertas para recibir a unos Pumas que llegan con el agua al cuello, en un choque que podría ser el punto de inflexión o el epitafio para ambos en esta recta final del Apertura 2025 de la Liga MX. Con solo dos jornadas por delante, este no es un partido más: es una guerra por el Play-In, donde el perdedor podría empezar a mirar la tabla porcentual con pavor.

Memote Martínez / Jam Media Ampliar

La Fiera, hundida en el sótano de la tabla con apenas 12 puntos tras 14 jornadas, carga con el peso de una temporada para el olvido. Desde la llegada de Ignacio “Nacho” Ambriz al banquillo, los esmeraldas han intentado un repunte modesto, un empate aquí, una derrota digna allá, pero los números no mienten: su última victoria data del 30 de agosto, un 3-0 ante Querétaro que ahora parece un espejismo lejano. Ambriz, ese mago de la resurrección en clubes como Huesca o Necaxa, sabe que una derrota más podría sellar su destino en Guanajuato.

Del otro lado, los universitarios de Efraín Juárez aterrizan en León con la urgencia de quien ve desvanecerse un boleto a la Liguilla. Ubicados en la posición 12 de la tabla con 14 unidades, Pumas ha tropezado estrepitosamente desde la Jornada 8: seis partidos sin victoria, incluyendo tropiezos dolorosos como el empate ante San Luis que los sacó del repechaje. La ambición mínima de la recluta auriazul, ese Play-In que ya huele a salvavidas que pende de un hilo.

Memote Martínez y James Rodríguez / Jam Media Ampliar

Pumas domina con cuatro victorias en los últimos cinco duelos, pero León, jugando en casa, podría apostar por un bloque bajo y contragolpes letales, mientras los felinos del Pedregal buscarán imponer su físico y transiciones rápidas.

LEÓN VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUE HORA VER