El GP de México de la F1 vuelve a ser un éxito / Bryn Lennon - Formula 1

Se terminó uno de los fines de semana más importantes para el mundo del deporte, pues se llevó a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con otro éxito rotundo, decenas de miles de asistentes, en la pista un espectáculo y muchos millones de pesos en derrama económica para la capital.

GP de México renueva acuerdo con el Gobierno de la CDMX hasta 2028 / Andrew Ferraro Ampliar

Este fue el décimo aniversario desde que la Fórmula 1 regresó a nuestro país, lo cual sumó un atractivo más y convirtió a esta edición en una de las más especiales.

Sin embargo, este año no se contaba con la presencia de Checo Pérez, por lo que existían dudas sobre la respuesta de los aficionados, aunque estas quedaron en el olvido desde el día 1.

La asistencia dejó un número enorme, siendo una vez más, el Gran Premio que más gente mueve y que mayor fiesta genera.

La asistencia total en todo el fin de semana fue de 401,326 aficionados, número prácticamente igual que en la edición del 2024.

El viernes fue el día de menos asistencia como es esperado, aunque fueron 101,327 personas las que fueron al autódromo. El sábado los números subieron con un total de 146,132 personas, para cerrar con broche de oro el domingo con 153,867 personas.

Cabe señalar que, de momento, el acuerdo incluye 3 años más de esta carrera en México y los boletos para la edición del 2026 estarán saliendo próximamente, donde se espera que vuelva a ser una gran entrada durante todo el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

DERRAMA ECONÓMICA MILLONARIA EN EL GP DE MÉXICO

Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, se espera que el Gran Premio de México de Fórmula 1 2025, celebrado este fin de semana, genere una derrama económica total de 20 mil 892 millones de pesos en la Ciudad de México.

Esta cifra representa un aumento del 16.47% en comparación con la edición de 2024.Esta proyección incluye el impacto en sectores como el turismo, el comercio y los servicios, beneficiando a hoteles, restaurantes, agencias de viajes y centros comerciales. El Gobierno de México, por su parte, anticipa una cifra similar, cercana a los 21 mil millones de pesos.