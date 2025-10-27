Lando Norris triunfó en el GP de México de la Fórmula 1 y le pone emoción al final de temporada / Mark Sutton - Formula 1

El Gran Premio de la Ciudad de México llegó a su fin y se presentaron grandes sorpresas en esta edición, pues hay que recordar que se celebraron los 10 años de este circuito.

La carrera fue conquistada por Lando Norris de McLaren, quien superó por mucho tiempo a sus más cercanos perseguidores y de esta manera se mantiene sólido para buscar el campeonato de pilotos.

El GP de México de la F1 vuelve a ser un éxito / Bryn Lennon - Formula 1 Ampliar

La carrera quedó de la siguiente manera:

1.- Lando Norris

2.- Charles Leclerc +30.324

3.- Max Verstappen +31.049

4.- Oliver Bearman +40.955

5.- Oscar Piastri +42.065

Con esto, Norris sumó 25 puntos a su cuenta personal, que serán clave para lo que resta del campeonato, pues sigue de muy cerca a Oscar Piastri, quien tiene 346 puntos.

Cabe resaltar que esta fue la edición sin Checo Pérez, aunque estará regresando el siguiente año con la nueva escudería Cadillac, con el objetivo de dar otra alegría a la afición mexicana.

POSICIONES FÓRMULA 1

Con 4 carreras todavía por disputar, el campeonato de pilotos de la F1 está más que emocionante, con los dos de McLaren peleando palmo a palmo la punta y Max Verstappen siguiéndolos de cerca.