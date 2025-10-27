LIGA BBVA MX registra el torneo con más goles desde su fundación en el 2012 / Miguel Ponton

El Apertura 2025 es el de más anotaciones en los últimos 20 años. Después de 15 jornadas disputadas en el certamen, se han marcado 425 goles en 135 partidos.

La jornada 15, es en la que más dianas se han anotado con 38, apenas superados por los 40 tantos de la jornada 6 del Apertura 2016. Desde que se fundó la Liga MX en el Apertura 2012, es el torneo con mayor cantidad de goles.

Además el Apertura 2025 ya compite por ser uno de los torneos con más anotaciones en la historia del futbol mexicano debajo del Invierno 98, Verano 2000, Verano 99 e Invierno 99. El Apertura 2025 y el Apertura 2004 están empatados en quinto lugar después de 135 partidos en la historia de los torneos cortos.

Las 38 anotaciones de la última fecha, arrojaron un promedio de 4.2 goles por partido y hasta el momento el torneo completo nos da un promedio de 3.14 dianas por encuentro. Juárez ante Puebla y Atlético de San Luis contra Necaxa, fueron los duelos que más gritos de gol sumaron con 8 y 7, respectivamente.

Toluca ha sido el equipo que más ha colaborado con 41 tantos, diez más que Tigres y América que tienen 31. Los jugadores que más han sacudido las redes son Paulinho del Toluca y Joao Pedro del Atlético de San Luis con 11 y Armando González de las Chivas que suma 10, contando su hat-trick en el Clásico Tapatío.

La LIGA BBVA MX continuará su actividad en la Jornada 16 del Apertura 2025, que tendrá inicio el viernes 31 de octubre del 2025.