Boma, la mascota oficial del Mundial Sub-17 Qatar 2025 inspirada en Bora Milutinović y la Selección Mexicana

De cara al Mundial Sub-17 Qatar 2025, la FIFA ha desplegado sus alas con un homenaje que trasciende fronteras y generaciones. A un par de días de que arranque la justa mundialista, el primer torneo con 48 selecciones que promete revolucionar el panorama juvenil, se presenta la mascota oficial, Boma, un búho del desierto cuya mirada aguda y sonrisa pícara no son casualidad.

Boma, la mascota oficial del Mundial Sub-17 Qatar 2025 Ampliar

Esta mascota, revelada por el organismo rector, está inspirada directamente en Velibor “Bora” Milutinović, el legendario técnico serbio que dejó una huella indeleble en el corazón del fútbol mexicano al dirigir a la Selección Tricolor en el Mundial de 1986. Boma no es solo un personaje animado con plumaje árido y gafas prominentes que evocan la silueta inconfundible de Bora, cabello desordenado, pulgar arriba y esa eterna expresión de quien ve más allá del balón.

Su nombre, que significa “búho” en árabe, es un guiño poético a un hombre que, como un ave nocturna, ha cazado talentos en las sombras de cinco Copas del Mundo consecutivas (1986-2002), al mando de México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria y China. En México, Bora no es solo un entrenador: es un ícono que llevó al Tricolor a cuartos de final en casa, clasificó a Francia 98 y dejó su sello en clubes como Pumas, Veracruz y Tecos.

La mascota está inspirada directamente en Velibor “Bora” Milutinović Ampliar

En un torneo que ha catapultado a leyendas como Ronaldinho, Xavi o Neymar, esta mascota encarna la esencia del ojeador: la paciencia para observar, la sabiduría para nutrir y la visión para transformar promesas en estrellas. El Mundial Sub-17 Qatar 2025 se disputará del 3 al 27 de noviembre en el innovador Aspire Zone de Doha, Boma recordará a los hinchas que el fútbol no se gana solo con goles, sino con ojos que sueñan.