Cruz Azul cae frente a Pachuca en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil / Jose Luis Melgarejo

Arrancó la Liguilla del fútbol mexicano femenil en el Apertura 2025, por los cuartos de final ida, donde Cruz Azul asumió la derrota 2-1 ante Pachuca dentro del Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul vs Pachuca Femenil / Emmanuel Martinez Ampliar

En el desarrollo de la primera mitad, cayó un balde de agua fría para las Tuzas, quienes recibían la primer anotación al minuto 10’ vía Aerial Chavarin, quien con un cabezazo contundente abría la pizarra para las Celestes. No obstante, 5 minutos más tarde, empezó el espectáculo de Charlyn Corral, quien dentro del área remató de pierna derecha al arco rival para así empatar la pizarra.

Sin embargo, de nuevo la centrodelantera mexicana hizo acto de presencia al concretar doblete, mediante asistencia por el carril izquierdo de la argentina Nina Nicosia, otorgando el balón en diagonal retrasada para la definición de Corral de pierna derecha al palo izquierdo de Godínez. Con ello, las de la Bella Airosa se mantenían en ventaja al descanso.

Charlyn Corral / Jose Luis Melgarejo Ampliar

Ya para la parte complementaria, ambas escuadras mantuvieron el orden en el medio campo, aunque con aproximaciones latentes por parte de Tuzas, con la interacción de Chinwendu Ihezuo, mientras que Cruz Azul generó por medio de Deneisha Blackwood y Solange Lemos, sin contundencia.

Con ello, el primer capítulo de historia en los cuartos de final se inclinó hacia Pachuca ante Cruz Azul; boleto a semifinal que se concretará en el Estadio Hidalgo.