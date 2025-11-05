Regla de Menores Apertura 2025: Los clubes de la Liga MX que siguen sin cumplir los minutos obligatorios / Jam Media

De cara a la Jornada 17, cinco equipos, en estricta teoría, no han cumplido con la regla de menores, que estipula que los nacidos en el 2003, o después de ese año, deben estar en el campo al menos 1,170 minutos totales.

Cruz Azul es una de esas escuadras que no han cumplido con la regla. Al momento les faltan 61 minutos, sin embargo, por la participación de Amaury Morales con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 les brindará al menos 59 más, por lo que solo les faltan 2 minutos más.

En tanto, a Monterrey le faltan 111 minutos, pero se le agregarán al menos 83 por la participación de Iker Fimbres con el Tricolor juvenil, así que a Rayados solamente le faltan 28 minutos para cumplir con el reglamento de menores.

Tigres, por su parte, es el que más lejos está, pues necesita cumplir con 215 minutos. A los felinos se les sumarán al menos 83 por el rol de Diego ‘Chicha’ Sánchez en el Mundial Sub-20, así que necesitan 132 minutos ante San Luis.

Cabe mencionar que Toluca está a 174 minutos de distancia, pero por la simple participación de Everardo López con el Tri juvenil, se le brindarán 180, así que los Diablos ya cumplieron. Finalmente, Mazatlán está solamente a un minuto.