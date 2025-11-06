Johan Vásquez tendrá nuevo técnico: Daniele De Rossi llega al Genoa en lugar de Patrick Vieira

Johan Vásquez tiene nuevo técnico en el fútbol italiano. Después de un arranque desastroso en la Serie A con el Genoa, Patrick Vieira fue despedido como estratega del equipo y su lugar será ocupado por un histórico como Daniele De Rossi para el resto de la temporada.

Daniele De Rossi Ampliar

El ex mediocampista de la Roma llevaba más de un año sin dirigir y ahora tendrá la oportunidad de estar al frente de su tercer club a nivel profesional. Debutó en la temporada 2022-2023 con el SPAL y tan solo 17 partidos después fue destituido. Posteriormente, se hizo cargo de la Loba, club en donde jugó prácticamente toda su carrera. Sin embargo, como entrenador no tuvo mucho éxito, ya que se mantuvo en el cargo solamente nueve meses hasta que también fue despedido.

Ahora, De Rossi llega al Genoa para vivir su tercera experiencia como director técnico en la primera división italiana, en donde buscará levantar al equipo para permanecer en la categoría. Actualmente, el conjunto genovés se encuentra hundido en la zona del descenso, ubicándose en el antepenúltimo lugar de la tabla con apenas una victoria tras 10 jornadas.

Daniele De Rossi en su primer entrenamiento con el Genoa Ampliar

Estos números obligaron a la directiva a darle las gracias a Patrick Vieira después de 37 partidos en el cargo, en los cuales únicamente ganó 10, empató 12 y terminó perdiendo 15.