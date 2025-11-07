Chivas vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 del Apertura 2025
Chivas de Guadalajara recibirá a Rayados de Monterrey en el cierre de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Este sábado, el Estadio Akron se prepara para rugir como en sus mejores noches. Chivas de Guadalajara recibirá a Rayados de Monterrey en el cierre de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX. No es solo un partido más para rematar la fase regular: es un choque de titanes que podría definir no solo posiciones en la tabla, sino también el destino de sueños liguilleros y el pulso de dos aficiones que no se conforman con menos que la gloria.
A este encuentro el Rebaño Sagrado y la Pandilla llegan con un panorama completamente diferente, ya que Chivas se encuentra en la cuerda floja, Monterrey al acecho tras la Jornada 16, donde los regios cayeron a la quinta posición de la tabla con 31 unidades y los rojiblancos un lugar más abajo con 26 unidades, se aferran al sexto puesto, el último directo a cuartos de final.
Gracias a su victoria 1-0 ante Pachuca, donde Armando “La Hormiga” González selló el triunfo con un golazo que lo mantiene en la pelea por el título de goleo (11 tantos, empatado con Paulinho y Joao Pedro). Para Monterrey, dirigido por Domènec Torrent, la consigna es clara: ganar y rezar. Con 31 puntos, una victoria en el Akron los impulsaría al tercer puesto si Tigres tropieza ante Atlético de San Luis. Los regios llegan de un empate 1-1 en el Clásico Regio contra Tigres.
Su ambición no es menor: escalar para recibir en casa un posible duelo de vuelta en cuartos, quizás contra sus eternos rivales felinos. En la tabla de goleo, Germán Berterame y Sergio Canales son sus balas de plata, pero el equipo regiomontano sabe que el Akron es un fortín donde Chivas ha sido implacable en las últimas jornadas.
Un duelo parejo con ecos de batallas pasadas. Desde la era de los torneos cortos, Chivas y Rayados se han medido en 61 ocasiones: 28 victorias rojiblancas, 20 para los pandilleros y 13 empates. Los últimos cinco choques han sido un ida y vuelta de infarto.
Lo que está en juego: más que tres puntos, un legado que para Gabriel Milito y su Chivas, este es el partido de la redención ya que, un triunfo no solo sellaría la Liguilla en casa, sino que podría abrir la puerta a un Clásico Nacional en playoffs contra un América o Toluca tambaleantes. Monterrey, en cambio, juega por ambición pura: escalar, honrar la camiseta y preparar el terreno para una postemporada donde los regios siempre son contendientes.
CHIVAS VS MONTERREY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: sábado 8 de noviembre
- HORA: 17:07 Hrs.
- ESTADIO: Akron
- CANAL: Amazon Prime