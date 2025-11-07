Chivas vs Monterrey: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 del Apertura 2025

Este sábado, el Estadio Akron se prepara para rugir como en sus mejores noches. Chivas de Guadalajara recibirá a Rayados de Monterrey en el cierre de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX. No es solo un partido más para rematar la fase regular: es un choque de titanes que podría definir no solo posiciones en la tabla, sino también el destino de sueños liguilleros y el pulso de dos aficiones que no se conforman con menos que la gloria.

Germán Berterame / Azael Rodriguez Ampliar

A este encuentro el Rebaño Sagrado y la Pandilla llegan con un panorama completamente diferente, ya que Chivas se encuentra en la cuerda floja, Monterrey al acecho tras la Jornada 16, donde los regios cayeron a la quinta posición de la tabla con 31 unidades y los rojiblancos un lugar más abajo con 26 unidades, se aferran al sexto puesto, el último directo a cuartos de final.

Gracias a su victoria 1-0 ante Pachuca, donde Armando “La Hormiga” González selló el triunfo con un golazo que lo mantiene en la pelea por el título de goleo (11 tantos, empatado con Paulinho y Joao Pedro). Para Monterrey, dirigido por Domènec Torrent, la consigna es clara: ganar y rezar. Con 31 puntos, una victoria en el Akron los impulsaría al tercer puesto si Tigres tropieza ante Atlético de San Luis. Los regios llegan de un empate 1-1 en el Clásico Regio contra Tigres.

Su ambición no es menor: escalar para recibir en casa un posible duelo de vuelta en cuartos, quizás contra sus eternos rivales felinos. En la tabla de goleo, Germán Berterame y Sergio Canales son sus balas de plata, pero el equipo regiomontano sabe que el Akron es un fortín donde Chivas ha sido implacable en las últimas jornadas.

Chivas vs Monterrey / Simon Barber Ampliar

Un duelo parejo con ecos de batallas pasadas. Desde la era de los torneos cortos, Chivas y Rayados se han medido en 61 ocasiones: 28 victorias rojiblancas, 20 para los pandilleros y 13 empates. Los últimos cinco choques han sido un ida y vuelta de infarto.

Lo que está en juego: más que tres puntos, un legado que para Gabriel Milito y su Chivas, este es el partido de la redención ya que, un triunfo no solo sellaría la Liguilla en casa, sino que podría abrir la puerta a un Clásico Nacional en playoffs contra un América o Toluca tambaleantes. Monterrey, en cambio, juega por ambición pura: escalar, honrar la camiseta y preparar el terreno para una postemporada donde los regios siempre son contendientes.

CHIVAS VS MONTERREY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER