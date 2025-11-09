Pumas remonta ante Cruz Azul y logra colarse al Play-In

En un Estadio Cuauhtémoc que se vistió de celeste y universitario, se cerró la fase regular del Apertura 2025 con una montaña rusa de emociones. Pumas, al borde de la eliminación, protagonizó una remontada heroica para vencer 3-2 a Cruz Azul, que se quedó con diez hombres y sin el superliderato asegurado. Los auriazules sellan así su boleto al Play-In.

Ángel Sepúlveda y Keylor Navas / Jafet Moz Ampliar

En la primera mitad, al 4’, Jorge Ruvalcaba cerró la pinza colocando el primer tanto para los Universitarios. La tragedia golpeó temprano a los cementeros, sin embargo, al minuto 7, José Juan Macías sufrió una impactante lesión de rodillatras un choque accidental. Más adelante, la Máquina olió sangre y Gabriel Fernández apareció con un dobleteintratable al 14’ y 19’, respectivamente, y así dar la voltereta al marcador en el medio tiempo, incluida una lesión de Kevin Mier por una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla.

Para la parte complementaria, al 65′ se presentó una tarjeta roja para Lorenzo Faravelli por una entrada imprudente sobre Santiago López, dejando a la Máquina Celeste con 10 jugadores. No obstante, al 80’, Pumas, con desesperación, vía penal, Álvaro Angulo empató la pizarra ante los Celestes 2-2, mientras que cinco minutos más tarde, Alan Medinadesató el caos, siendo el héroe de la noche, con su remate en el área para concretar la victoria 3-2 ante los Azules.

Cruz Azul vs Pumas / Jafet Moz Ampliar

Es así que este resultado no solo mantiene viva la ilusión puma, sino que añade color a un Apertura 2025 que cierra de manera cardíaca, con sorpresas incluidas.