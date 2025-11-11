Futbolistas naturalizados que han representado a México en los Mundiales

A lo largo de los años, varios futbolistas naturalizados nacidos fuera del país han vestido la camiseta tricolor en Copas del Mundo, dejando huella por su aporte y circunstancias únicas. Desde cubanos en la década de los cincuenta hasta argentinos en Qatar 2022, cada caso refleja la evolución del futbol mexicano y su apertura hacia el talento extranjero.

Bandera de México / Icon Sportswire Ampliar

Jorge Romo, nacido en La Habana, fue parte de las selecciones mexicanas de Suiza 1954 y Suecia 1958, donde México consiguió su primer punto mundialista. En esa misma generación, el español Carlos Blanco también representó al país en ambos torneos. Décadas después, Gabriel Caballero, argentino naturalizado tras brillar con Pachuca, participó en Corea-Japón 2002 bajo el mando de Javier Aguirre.

En Alemania 2006, México contó con dos figuras extranjeras: Antonio Naelson “Sinha”, brasileño que marcó ante Irán, y Guillermo Franco, delantero argentino que también participó en Sudáfrica 2010. Más recientemente, Rogelio Funes Mori, nacido en Mendoza, Argentina y figura del Monterrey, fue convocado al Mundial de Qatar 2022.

Antonio Naelson / Soccrates Images Ampliar

De cara al Mundial de 2026, nombres como Julián Quiñones, Germán Berterame y Álvaro Fidalgo podrían continuar la lista. Su presencia reflejaría una tendencia constante: jugadores naturalizados formados y consolidados en la Liga MX que, tras años de residencia, encuentran en el Tricolor la oportunidad de representar a su segundo hogar.